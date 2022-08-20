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تونس: ستخوض تونس مواجهتها الثانية مع البرازيل، ودياً في 27 أيلول/سبتمبر المقبل في أوروبا، استعدادا لمونديال قطر 2022 في كرة القدم، بحسب ما أعلن الاتحاد التونسي للعبة الجمعة.

وكتب الاتحاد التونسي في حسابه على موقع فيسبوك "بعد 50 سنة، يعود المنتخب الوطني التونسي، لمواجهة المنتخب البرازيلي، بطل العالم 5 مرات، في ثاني المواجهات التي تجمع المنتخبين على مرّ التاريخ".

وأقيمت المباراة الأولى بين المنتخبين في 6 حزيران/يونيو 1973، وانتهت بفوز نجوم سيليساو 4 1.

وستستضيف البرازيل "باعتبارها الجهة المنظمة، المنتخب الوطني.. في لقاء سيدور في إحدى الملاعب الأوروبية، التي سيقع تحديدها في الأيام القادمة"، بحسب ما أضاف الاتحاد التونسي، فيما أشارت تقارير صحافية الى انها ستقام في فرنسا.

ويدخل "نسور قرطاج" أول معسكر في تونس منتصف أيلول/سبتمبر المقبل، قبل مواجهة البرازيل ثم ودية أخرى في 22 منه.

وكانت تونس خاضت بطولة "كأس كيرين" الدولية الودية في اليابان في حزيران/يونيو، عندما توجت باللقب بعد الفوز على تشيلي (2 صفر) بهدفي علي العابدي وعصام الجبالي ثم اليابان (3 صفر) بأهداف محمد علي بن رمضان وفرجاني ساسي والجبالي.

وتخوض تونس نهائيات كأس العالم في قطر نهاية السنة في مجموعة واحدة مع فرنسا والدنمارك وأستراليا، حيث تأمل في مشاركتها السادسة التأهل للمرة الأولى إلى الدور الثاني.