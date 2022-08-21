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الدوحة: يتطلع العربي للمضي بسجل الانتصارات في الدوري القطري لكرة القدم عندما يلتقي الشمال الأربعاء ضمن منافسات المرحلة الرابعة التي تشهد سعي السد حامل اللقب ووصيفه الدحيل إلى تأكيد صحوتيهما عندما يواجهان المرخية والغرافة الإثنين والثلاثاء توالياً.

ويبحث فريق "الشعب" عن تحقيق فوزه الرابع توالياً سعياً للوصول إلى النقطة الثانية عشرة التي تضمن له الاحتفاظ بالصدارة بالعلامة الكاملة، والاقتراب من تدوين تاريخ جديد على مستوى الانطلاقة المثالية للدوري.

لكن مهمة فريق المدرب يونس علي لن تكون بتلك السهولة أمام منافس منتش بانتصار ثمين عندما قلب الطاولة على الغرافة ليحصد النقطة السادسة التي وضتعه في المركز الثالث على سلم الترتيب.

السد

ويبحث السد الذي حصد اللقب في النسختين الماضيتين عن فوزه الثاني توالياً عندما يواجه الغرافة الثلاثاء في مباراة تقليدية سعياً لتأكيد تجاوز كبوة الاستهلال بالسقوط أمام المرخية والتعادل مع أم صلال.

وكان "الزعيم" قد حقق فوز قاتلاً على الأهلي 3-2 في المرحلة الماضية ليرفع رصيده إلى النقطة الرابعة التي قفزت به إلى المركز الرابع، متقدماً على خمسة فرق من بينها الغرافة بفارق الأهداف.

في المقابل سيكون فريق المدرب الإيطالي أندريا ستراماتشوني مطالباً بتجاوز كبوة المرحلة الماضية بالسقوط أمام الشمال.

ليو

وقال المدرب الإسباني خوانما ليو إن "الانتصار الذي حققناه في الجولة الماضية منح اللاعبين الكثير من الثقة والدوافع المعنوية، بيد أن الأهم سيكون الاستمرارية في النسج على ذات المنوال، رغم أن المهمة لن تكون سهلة أمام فريق قوي بحجم الغرافة".

وأضاف "ثقتي كبيرة في العناصر الشابة في مواصلة التطور ومساعدة الفريق، وهو الهدف الذي كنا نسعى إليه منذ البداية في ظل الغيابات الكثيرة في الصفوف باحتجاب الدوليين".

الدحيل والمرخية

ويسعى الدحيل (الثامن برصيد 4 نقاط) إلى تحقيق فوز ثان عندما يلتقي المرخية الإثنين، بحثاً عن تبديد الشكوك بأحقية الانتصار الأخير على الريان 2-1 بما يخص جزئية الحظ الذي ساند فريق المدرب الأرجنتيني هيرنان كريسبو عندما أهدر المنافس ركلة جزاء كانت كفيلة بمنحه التعادل في وقت قاتل.

في المقابل، مني المرخية السابع برصيد 4 نقاط بالخسارة الأولى في المرحلة الماضية أمام العربي صفر-2.

مبارك

وقال عبد الله مبارك مدرب المرخية إن "جدول الدوري لم يخدمنا، ذلك أن البرمجة قضت بأن نستهل الجولات الخمس الأولى بمواجهة الفرق التي احتلت المراكز الأربعة الأولى، فبعد السد البطل والعربي الرابع، سنواجه الدحيل الوصيف ثم الوكرة ثالث الترتيب".

وأضاف أن "هذا يعد تحدياً صعباً على فريق صاعد للتو من الدرجة الثانية، بيد أننا ظهرنا بشكل جيد حتى في المبارة الماضية التي خسرناها أمام العربي، لكن يتحتم علينا أن نكون مركزين كي نعود إلى حصد النقاط".

الريان والوكرة

سيكون الريان الذي تلقى ثلاث خسارات متتالية في أسوأ انطلاقة في تاريخ مشاركاته، ليتذيل الترتيب برصيد خاوٍ، مطالباً بتصويب الأوضاع عندما يواجه الأهلي الخامس برصيد أربع نقاط.

أما الوكرة الثاني برصيد سبع نقاط، فسيبحث عن فوز جديد يواصل به الضغط على العربي عندما يلتقي قطر المنتشي بانتصار على السيلية رفع به رصيده إلى أربع نقاط.

ويواجه فريق المدرب التشيلي ضغوطاً كبيرة بالنتائج المخيبة التي يحققها، وسط سخط كبير من قبل الجماهير على الإدارة التي لم تكمل حتى اللحظة التعاقدات مع المحترفين الأجانب، وتواصل الضبابية حيال مصير الكولومبي خاميس رودريغيس الغائب للإصابة.

السفري

وقال يوسف السفري مدرب قطر "سنواجه واحداً من أفضل الفرق في النسخة الحالية، وما أدل على ذلك من المستويات والنتائج التي يحققها، فريقنا أثبت في المباراة السابقة أنه يملك شخصية قوية، وأتمنى أن نكون حاضرين فنياً وذهنياً من أجل تحقيق نتيجة إيجابية".

ماركيس

بدوره قال الإسباني تنتين ماركيس مدرب الوكرة "حققنا انطلاقة مثالية في النسخة الحالية، وهذا يعود الى الاستقرار الذي ساهم في تشرّب اللاعبين للطريقة والنهج الذي نلعب به، مقبلون على مهمة صعبة أمام فريق قوي بدنيا ونحتاج الى أن نبذل جهودا كبيرة للخروج بالفوز".

هذا ويلتقي الجريحان أم صلال والسيلية بحثاً عن تصحيح المسار، حيث سقط الأول امام الوكرة برباعية نظيفة جمدت رصيده عند النقطة الوحيدة في المركز قبل الأخير.

في حين مني السيلية بالخسارة أمام قطر 1-2، ما دفع بالمدرب التونسي سامي الطرابلسي إلى طلب إعفاءه من مهماته وسط رفض الإدارة إقالته.

برنامج



الدوحة: في ما يأتي برنامج المرحلة 4 ضمن بطولة قطر في كرة القدم (بتوقيت غرينيتش):

الإثنين 22 آب/أغسطس (بتوقيت غرينيتش)

(14:20) المرخية - الدحيل

(16:30) قطر - الوكرة

الثلاثاء 23 آب/أغسطس (بتوقيت غرينيتش)

(14:20) الريان - الأهلي

(16:30) السد - الغرافة

الأربعاء 24 آب/أغسطس (بتوقيت غرينيتش)

(14:20) أم صلال - السيلية

(16:30) الشمال - العربي