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القاهرة : جدّد نادي الزمالك بطل الدوري المصري لكرة القدم عقد نجم وسطه أحمد سيد "زيزو"، بحسب ما أعلن رئيسه مرتضى منصور.

وقال منصور في حديث لقناة النادي الجمعة "جددنا تعاقد أحمد سيد زيزو لمدة ثلاث سنوات حتى 2025 وبدون شروط جزائية".

ونشر زيزو صورة في حسابه الرسمي على موقع تويتر مع منصور علّق عليها "3 سنوات".

وكان عقد زيزو يمتد حتى 2024 ويتضمن شرطا جزائيا بقيمة مليوني دولار بحسب تقارير صحافية.

واشار والد زيزو ووكيله في حديث تلفزيوني ان اللاعب المميز تلقى عروضاً من أوروبا ودوريات خليجية رغبت في تفعيل الشرط الجزائي "لكننا نرفض ذلك".

وكان زيزو (26 عاماً و23 مباراة دولية) أحد أبرز لاعبي الزمالك عندما أحرز لقب الهداف في الموسم الماضي خلال تتويجه بلقب الدوري مرة ثانية توالياً.

ويستعد الزمالك للسفر إلى قطر، لخوض مباراة كأس لوسيل أمام الهلال السعودي في افتتاح استاد لوسيل الذي يستضيف نهائي مونديال قطر في 18 كانون الأول/ديسمبر.