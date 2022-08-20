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القاهرة: أرجأ بيراميدز تتويج الزمالك بلقبه الثاني توالياً في الدوري المصري لكرة القدم والرابع عشر في تاريخه، وذلك بفوزه الساحق على ضيفه سموحة 5-1 الجمعة على ملعب الدفاع الجوي في المرحلة الحادية والثلاثين.

سجل لبيراميدز المغربي وليد الكرتي (3) وعبدالله السعيد (52 و74) والجنوب افريقي فاغري لاكاي (82 و90+3)، فيما كان مروان حمدي صاحب الهدف الوحيد لسموحة (12) الذي لعب بعشرة لاعبين في آخر 9 دقائق لطرد مدافعه احمد عبد الحكم بعد نيله البطاقة الصفراء الثانية.

ورفع بيراميدز رصيده الى 68 نقطة في المركز الثاني بفارق 7 نقاط خلف الزمالك المتصدر الذي كان يمني النفس بحسم اللقب قبل ثلاث مراحل على ختام الموسم بعد فوزه الجمعة على مضيفه فاركو 1-صفر.

وسجل حسام عبد المجيد هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثامنة، رافعاً رصيد فريقه الى 75 نقطة، فيما تجمد رصيد فاركو عند 40 نقطة في المركز الثامن.

وضغط الزمالك المبكر اسفر عن هدف في الدقيقة 8 من عرضية احمد سيد "زيزو" حولها عبد المجيد رأسية على يمين الحارس محمد صبحي.

فاركو

تخلى لاعبو فاركو عن تراجعهم الدفاعي وبادروا بالهجوم سعيا لإدراك التعادل، وعلت رأسية احمد شريف عارضة مرمى محمد عواد (12)، ثم رد محمد اشرف "روقا" بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء سيطر عليها صبحي (20).

ومع مرور الوقت، انحصر اللعب في وسط الملعب مع محاولات هجومية من الفريقين افتقدت الفعالية والخطورة على المرميين.

وسدد امام عاشور كرة من مشارف المنطقة سيطر عليها صبحي (51)، ورد محمود حماده بتسديدة مرت بجوار القائم الايسر لمرمى عواد (65).

المقاولون العرب

وجدد المقاولون العرب آماله في البقاء بعدما عاد الى سكة الانتصارات التي حاد عنها لخمس مباريات متتالية، وذلك بفوز عريض على مضيفه مصر المقاصة بثلاثية نظيفة سجلها النيجيري جون اوكولي (30) وامير عابد (40 و66).

وبذلك، حقق المقاولون العرب فوزه الاول بقيادة مدربه الجديد شوقي غريب الذي تولى المسؤولية خلفا للمستقيل محمد عوده، رافعا رصيده الى 29 نقطة في المركز الخامس عشر، فيما تجمد رصيد المقاصة الهابط لدوري الدرجة الثانية عند 15 نقطة في ذيل الترتيب.

النتائج والترتيب



القاهرة: في ما يأتي النتائج والترتيب ضمن المرحلة 31 لبطولة مصر في كرة القدم (توقيت غرينيتش):

الأربعاء

إنبي - طلائع الجيش 0 - 1

الشرقية للدخان - الأهلي 0 - 0

الخميس

المصري - الإسماعيلي 4 - 1

الجونة - غزل المحلة 0 - 0

فيوتشر - سيراميكا كليوباترا 1 - 1

الجمعة

فاركو - الزمالك 0 - 1

مصر المقاصة - المقاولون العرب 0 - 3

بيراميدز - سموحة 5 - 1

السبت

(16:30) الاتحاد - البنك الأهلي

الترتيب (لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط):

1. الزمالك 31 24 3 4 60 26 75

2. بيراميدز 31 21 5 5 53 21 68

3. الأهلي 30 18 9 3 56 20 63

4. فيوتشر 31 14 8 9 46 32 50

5. طلائع الجيش 31 12 13 6 24 23 49

6. سموحة 31 10 12 9 40 43 42

7. البنك الأهلي 30 10 11 9 34 33 41

8. فاركو 31 9 13 9 20 19 40

9. المصري 31 8 12 11 37 37 36

10. الإسماعيلي 30 9 9 12 26 35 36

11. سيراميكا كليوباترا 31 7 15 9 33 34 36

12. إنبي 31 7 14 10 34 36 35

13. الاتحاد 30 8 9 13 35 49 33

14. غزل المحلة 31 6 13 12 23 35 31

15. المقاولون العرب 31 5 14 12 25 30 29

16. الجونة 31 7 8 16 26 42 29

17. الشرقية للدخان 31 6 11 14 28 51 29

18. مصر المقاصة 31 2 9 20 12 46 15