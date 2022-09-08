قراؤنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



القاهرة: أعلن نادي المصري لكرة القدم الخميس تعاقده مع مدرب المنتخب الوطني السابق إيهاب جلال لتولي منصب المدير الفني للفريق الأول، في صفقة لمدة موسم واحد.

وسبق لإيهاب جلال تولي مهمة قيادة المصري وذلك خلال فترة أولى استمرت من كانون الاول/ديسمبر 2018 وحتى شباط/فبراير 2020.

ونجح إيهاب جلال في مروره الاول مع فريق البورسعيدي في قيادته للمركز المركز الرابع بالدوري المحلي، وبلوغ الدور ربع النهائي في بطولة الكونفيدرالية الافريقية.

واشرف المدرب المصري خلال مسيرته على أندية تليفونات بني سويف ومصر المقاصة والزمالك وأهلي طرابلس الليبي والاسماعيلي وبيراميدز.

آخر محطة

وكانت آخر محطة تدريبية لإيهاب جلال، توليه القيادة الفنية لمنتخب مصر الأول، ولكن التجربة لم تكلل بالنجاح، وانتهت في وقت قصير بسبب سوء النتائج في التصفيات المؤهلة لكأس الامم الأفريقية التى تستضيفها ساحل العاج صيف 2023، ليقرر الاتحاد المحلي اقالته بعد قرابة شهرين من توليه المسؤولية خلفاً للبرتغالي كارلوس كيروش.

وقاد جلال المنتخب في ثلاث مباريات، حيث فاز "الفراعنة" على غينيا 1-صفر في الجولة الاولى من التصفيات المؤهلة للبطولة القارية، وخسروا أمام اثيوبيا صفر-2 في الجولة الثانية قبل الخسارة ودياً امام المنتخب الكوري الجنوبي 1-4.