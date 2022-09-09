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الرياض: واصل الشباب انطلاقته القوية ولحق بالهلال الى الصدارة بفوزه الثالث تواليا عندما تغلب على ضيفه الطائي 4-صفر الخميس على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض في الجولة الثالثة من الدوري السعودي لكرة القدم.

وتناوب على رباعية الشباب، الأرجنتيني كريستيان جوانكا (27 و70 من ركلة جزاء) والغابوني آرون بوبيندزا (62 من ركلة جزاء) والبرازيلي كارلوس جونيور (82).

ورفع الشباب رصيده إلى 9 نقاط بفارق الاهداف أمام الهلال حامل اللقب والذي كان تغلب على مضيفه الفتح الاربعاء في افتتاح المرحلة، فيما تجمد رصيد الطائي الذي تلقى أول خسارة، عند 6 نقاط.

وكاد الطائي أن يباغت مضيفه بهدف مبكر عندما تابع الجزائري أمير سعيود برأسه كرة عرضية بجانب القائم (2)، وسدد الغيني ألف سيميدو كرة قوية أمسكها الحارس الكوري الجنوبي كيم سيونغ (24)، وأخرى لسعيود بجوار القائم (25).

ونجح الشباب في التسجيل عندما سدد جوانكا كرة قوية من خارج المنطقة على يسار الحارس البرازيلي فيكتور براغا (27).

ولاحت فرصة للشباب لتعزيز تقدمه، لكن كرة متعب الحربي مرت بمحاذاة القائم (30).

وحصل الشباب على ركلة جزاء بعد ربع ساعة نفذها بوبيندزا بقوة على يسار براغا (62). وبعد خمس دقائق حصل الشباب على ركلة جزاء ثانية، نفذها جوانكا على يسار براعا (70).

وعمق الشباب الفارق عندما تلقى جونيور كرة عرضية هيأها لنفسه ولعبها قوية داخل المرمى (82).

وحقق الوحدة فوزا ثمينا على ضيفه أبها 1-صفر سجله المدافع العراقي سعد ناطق بالخطأ في مرماه.

ورفع الوحدة رصيده الى 3 نقاط في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد أبها عند النقطة ذاتها في المركز الحادي عشر.

وشهدت المباراة تألق حارس مرمى فريق الوحدة منير المحمدي الذي وقف سداً منيعاً أمام هجمات ابها، اذ تصدى لأربع تسديدات محققة التسجيل.

وتعادل الخليج وضيفه العدالة سلبا على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.

وحصد كل فريق نقطته الأولى في الدوري بعدما خسر كل منهما مباراتيه السابقتين.