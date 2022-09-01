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الرياض: وضع الهلال حدا لعقدته المستعصية المتمثلة بالفيحاء فهزمه بهدفين نظيفين الأربعاء، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ضمن منافسات الجولة الثانية للدوري السعودي لكرة القدم.

وكان الفيحاء حجر عثرة للهلال الموسم الماضي عندما احرز اللقب بصعوبة كبيرة أمام الاتحاد، فعادله ذهاباً دون أهداف ثم تغلب عليه إياباً 1-صفر، لكن نتيجته الأبرز تمثلت بفوزه عليه بركلات الترجيح في نهائي كأس الملك.

وانتظر الهلال حتى الشوط الثاني ليسجل هدفيه بواسطة المالي موسى ماريغا (69) والنيجيري أوديون إيغالو (86).

ورفع الهلال رصيده إلى 6 نقاط من مباراتين في صدارة الترتيب، بينما بقي الفيحاء بدون نقاط في المركز الرابع عشر.

الشوط الأول

وجاء الشوط الأول سريعاً من الفريقين، لاسيما من جانب الهلال، الذي فرض أسلوبه منذ البداية، وكان قريباً من التسجيل لولا براعة الحارس الصربي فلاديمير ستويكوفيتش الذي تصدى لكرة إيغالو، قبل أن تعود ويبعدها الدفاع للركنية (14).

وواصل ستويكوفيتش تألقه عندما طار لكرة البرازيلي ماثيوس بيريرا وحولها بأطراف أصابعه للركنية (18).

وعلى عكس مجريات اللعب كاد الفيحاء أن يخطف هدفاً لولا أن كرة الأسباني فيكتور رويز مرت بجوار القائم (23) قبل أن يكرر نفس اللاعب المحاولة، ويصوب كرة قوية اعتلت العارضة بقليل (34).

وأنقذ ستويكوفيتش مرماه من هدف محقق عندما تصدى لكرة إيغالو قبل أن تعود وينهي الدفاع خطورتها (37).

وكثف الهلال هجماته في الشوط الثاني بغية التسجيل ولاحت له فرصة لكن كرة بيريرا القوية اعتلت العارضة (52).

وتألق عبدالله المعيوف في مرماه وتصدى لكرة انفرادية وانهى خطورتها (54).

وبعد عدة محاولات تمكن الهلال من التسجيل عندما ماريغا كرة داخل منطقة الجزاء لعبها قوية على يمين ستويكوفيتش (69).

هجمةٌ سريعة

ومن هجمة سريعة تابع إيغالو الكرة العرضية ولعبها داخل المرمى بكل سهولة (86).

وفي الجولة ذاتها، أمطر الفتح مرمى مضيفه الباطن بخماسية نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب نادي الباطن بحفر الباطن.

وسجل خماسية الفتح، المغربي مروان سعدان (17) والمغربي مراد باتنا (41 و62) والبرازيلي بيتروس ماثيوس (70) وفراس اليريكان (90 +2).

وأودع الفتح أول ثلاث نقاط في حسابه بالدوري، بينما بقي الباطن بدون نقاط.