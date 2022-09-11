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دمشق: أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم على صفحته الرسمية على فيسبوك أن جهود رئيسه صلاح رمضان ونائبه عبد الرحمن الخطيب خلال الاجتماعات مع رئيس الاتحاد الدولي للعبة جاني إنفانتينو خلال تواجدهما في قطر قد أثمرت "عن قرار بارسال وفد مشترك بين فيفا والاتحاد الاسيوي لزيارة سوريا والإطلاع على الأوضاع فيها تمهيدا للسماح باستضافة المباريات الودية فيها".

من جهته، أشار الموقع الرسمي للاتحاد الدولي الى قرار فيفا بهذا الشأن بقوله "قرر فيفا والاتحاد الاسيوي إرسال وفد مشترك إلى سوريا لإجراء تقييم أمني فيما يتعلق بإمكانية استضافة مباريات دولية ودية في البلاد".

وأضاف البيان الرسمي على موقع فيفا "بعد الاجتماع الذي عقد في الدوحة ما بين جاني انفانتينو وصلاح رمضان رئيس الاتحاد السوري لكرة القدم تقرر أن يواصل الاتحاد الدولي لكرة القدم جهوده مع السلطات المعنية بما في ذلك الأمم المتحدة لاتخاذ تدابير من شأنها ان تسمح بتنفيذ البرامج التنموية في سوريا بشكل كامل".

يذكر أن الاتحادين الدولي والاسيوي فرضا حظر على الكرة السورية أندية ومنتخبات بمنع استضافة أي نشاط قاري ودولي بسبب الظروف الأمنية التي عاشتها البلاد منذ نحو 11 عاما، مما اضطر انديتها ومنتخباتها للعب خارج البلاد في المباريات المقررة على أرضها في كافة البطولات الرسمية.