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لندن : عانى التايلاندي ألكسندر ألبون، سائق فريق وليامس في بطولة العالم للفورمولا واحد، من "مشاكل تنفسية" واحتاج الى جهاز التنفس الصناعي بعد مضاعفات جراحة استئصال الزائدة الدودية.

غاب ألبون (26 عامًا) عن سباق جائزة إيطاليا الكبرى في مونتسا نهاية الاسبوع الفائت بعد إصابته بالتهاب الزائدة صباح السبت، قبل نقله إلى مستشفى سان جيراردو القريب لتلقي العلاج.

خضع السائق لعملية جراحية ناجحة لكنه عانى بعد ذلك من مضاعفات وأدخل الى العناية المركزة بعد أن احتاج إلى مساعدة في التنفس.

قال فريقه الاثنين إن "جهاز التنفس الصناعي" أزيل يوم الأحد ومن المتوقع أن يظل السائق في المستشفى الاثنين.

وجاء في بيان للحظيرة البريطانية "بعد الجراحة، عانى أليكس من مضاعفات تخدير غير متوقعة أدت إلى مشاكل تنفسية، وهي من المضاعفات المعروفة ولكنها غير شائعة، تم مده بالأنبوب ونقله إلى العناية المركزة للمساعدة".

وتابع "لقد أحرز تقدمًا ممتازًا خلال الليلة (السبت الاحد) وتمكن من إزالة جهاز التنفس الصناعي صباح أمس. تم نقله الآن إلى جناح عام ومن المتوقع أن يعود إلى منزله غدًا" الثلاثاء.

شارك ألبون المولود في لندن من أب بريطاني والذي يسابق تحت العلم التايلاندي بسبب جنسية والدته، في التجارب الحرة في مونتسا الجمعة.