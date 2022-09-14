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بريزبين (أستراليا) : أبقى غراهام أرنولد مدرب أستراليا الاربعاء الباب مفتوحًا أمام مشاركة توم روغيتش في نهائيات كأس العالم في قطر نهاية العام، رغم ترك لاعب خط الوسط المؤثر خارج تشكيلة موسّعة للمباراتين الاستعداديتين ضد نيوزيلندا.

وتم استدعاء غارانغ كوول (17 عامًا) للمرة الاولى الى صفوف "سوكيروز"، بعد أن أثار الإعجاب خلال مباراة نجوم الدوري الاسترالي ضد برشلونة الاسباني في وقت سابق هذا العام.

وانسحب روغيتش (29 عامًا)، لاعب سلتيك الاسكتلندي السابق، من تشكيلة المنتخب قبل النافذة المصيرية من التصفيات المؤهلة الى المونديال في أيار/مايو الفائت لأسباب شخصية.

لم يتواجد ضمن قائمة من 31 لاعبًا استدعاها أرنولد للمباراتين ضد نيوزيلندا في بريزبين في 22 أيلول/سبتمبر الحالي ومن ثم في أوكلاند بعد ثلاثة أيام.

وقال أرنولد إنه لم يستدع روغيتش لعدم خوضه العديد من المباريات مؤخرًا، لكنه ترك الباب مفتوحًا بعد أن وقّع اللاعب هذا الاسبوع مع وست بروميتش ألبيون الذي ينافس في المستوى الثاني في إنكلترا "تشاميبونشيب".

قال في هذا الصدد "إنه لاعب من الطراز العالي. يضيف الكثير الى المنتخب. لم يتم استدعاؤه الآن للمباراتين ضد نيوزيلندا لأنه لم يلعب في مباراة منذ أيار/مايو".

وتابع "يتعلّق الامر بأن يعمل تومي جاهدًا ويكون في أفضل فورمة على الاطلاق. نحن بحاجة الى أفضل لاعبينا".

ووقعت أستراليا في المجموعة الرابعة الى جانب فرنسا والدنمارك وتونس.

هنا القائمة: