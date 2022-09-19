قراؤنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



نيويورك: توّج فريق لاس فيغاس إيسز بلقب بطل دوري كرة السلة الأميركي للمحترفات "دبليو أن بي أيه" للمرة الأولى في تاريخه، عقب فوزه على مضيفه كونيكتيكت صن 78-71 في المباراة الرابعة من الدور النهائي.

وحسم لاس فيغاس الذي بلغ دور الأربعة الموسم الماضي، الدور النهائي في صالحه محققا الفوز الثالث مقابل خسارة واحدة، علما أن الفريق الذي يسبق منافسه إلى الفوز في ثلاث مباريات من أصل خمس يحسم اللقب.

وهو اللقب الأول لإيسز الحديث العهد في لاس فيغاس، حيث كان مقرّه سابقاً في سالت لايك سيتي وسان أنتونيو، قبل الانتقال إلى لاس فيغاس في عام 2018. وهو أيضًا أول لقب وطني يفوز به فريق من نيفادا الشهيرة، في جميع الألعاب الرياضية.

شعور الخسارة

وقالت نجمة الفريق تشلسي غراي "لم يعجبنا هذا الشعور العام الماضي" في إشارة إلى خسارة نصف النهائي العام الماضي في المباراة الخامسة والأخيرة ضد فينيكس.

وأضافت اللاعبة البالغة من العمر 29 عامًا والتي اختيرت أفضل لاعب في الدور النهائي: "كان الأمر صعبًا جدًا، لكنه ساعدنا على تقوية شخصيتنا".

وسجلت غراي 20 نقطة الأحد مع ست تمريرات حاسمة، وساهمت بشكل كبير في فوز لاس فيغاس، إلى جانب أجا ويلسون صاحبة 11 نقطة و14 متابعة، أفضل لاعبة في الموسم المنتظم، و17 نقطة لريكونا وليامس.

وقالت ويلسون (26 عامًا): "إنه لأمر مدهش ... الفوز ببطولة شيء لا يمكن لأحد أن ينتزعه منك، بمجرد أن يسجل اسمك إلى الأبد".

فريق حقيقي

ووصفت بيكي هامون مدربة لاس فيغاس والمساعدة السابقة للمدرب الأسطوري لسان أنتونوي سبيرز غريغ بوبوفيتش، هذه اللحظات بأنها "غير واقعية بعض الشيء".

وحققت اللاعبة السابقة لنيويورك وسان أنتونيو والبالغة من العمر 45 عامًا إنجاز الفوز باللقب في عامها الأول كمدربة رئيسية في دوري رابطة اللاعبات المحترفات.

وقالت "لكن أكثر ما أشعر بالفخر به هو أننا أصبحنا فريقًا حقيقيًا هنا، فريقًا متماسكًا يؤمن بكل فرد من أعضائه".