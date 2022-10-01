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برلين: ألحق أينتراخت فرانكفورت الخسارة الأولى هذا الموسم بضيفه أونيون برلين المتصدر عندما تغلب عليه 2 صفر السبت في المرحلة الثامنة من الدوري الالماني لكرة القدم التي شهدت فوز فرايبورغ على ضيفه ماينتس 2 1 والتحاقه بركب المتصدرين، وخسارة بوروسيا دورتموند أمام مضيفه كولن 2 3.

وكان أونيون برلين أمام فرصة زيادة غلته في الصدارة إلا أن رصيده تجمد عند 17 نقطة بالتساوي مع وصيفه الجديد فرايبورغ، فيما تراجع دورتموند إلى المركز الرابع مع 15 نقطة متساوياً مع بايرن ميونيخ، بطل المواسم العشرة الماضية، والفائز على صيفه باير ليفركوزن برباعية نظيفة الجمعة في افتتاح المرحلة.

أبطال أوروبا

ويخوض بايرن ودورتموند استحقاقيهما الأوروبي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، فيستقبل الأوّل ضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي الثلاثاء، فيما يحلّ الثاني ضيفاً على إشبيلية الاسباني الأربعاء، قبل "الكلاسيكر" المنتظر بينهما ضمن المرحلة التاسعة.

في المباراة الأولى، حسم فرانكفورت النتيجة لصالحه في الشوط الاول بتسجيله الهدفين، حيث افتتح التسجيل عبر ماريو غوتسه، بطل مونديال البرازيل 2014، في الدقيقة 12، قبل أن يضيف الثاني بفضل الدنماركي يسبر ليندستروم الذي خطف الكرة وراوغ مدافعين ليخدع الحارس بتسديدة بينية (42).

وخاض فرانكفورت الذي تقدم الى المركز الخامس مع 14 نقطة معظم دقائق الشوط الثاني بعشرة لاعبين اثر طرد مهاجمه الفرنسي راندال كولو مواني لتلقيه بطاقتين صفراوين في الدقيقة 68.

وهي الخسارة الأولى لأونيون برلين هذا الموسم بعد 5 انتصارات وتعادلين.

وعاد فرايبورغ إلى سكة الانتصارات بعد تعادلين بفوزه على ماينتس 2 1.

تقدم صاحب الأرض بهدفين في الشوط الأوّل عبر النمسوي ميكايل غريغوريتش (3) والغاني دانيل كوفي كيريه (37)، قبل أن يقلص الضيوف النتيجة مع بداية الشوط الثاني بفضل الإسباني آرون كاريكول (52).

دورتموند يفوت الصدارة

ومني بوروسيا دورتموند أمام كولن بخسارته الثالثة هذا الموسم مقابل 5 انتصارات، مفوتاً فرصة اعتلاء الصدارة عقب خسارة أونيون برلين.

وتقدم دورتموند الذي افتقد لجهود قائده ماركو رويس للاصابة، في الشوط الأول بهدف يوليان برانت بعد تمريرة من الانكليزي جود بيلينغهام الذي حمل شارة القيادة للمرة الاولى عقب غياب ماتس هوملس في اللحظات الأخيرة بسبب المرض (31)، قبل أن تتلقى شباكه ثلاثة أهداف في الشوط الثاني تناوب على تسجيلها النمسوي فلوريان كاينز (53) وشتيفن تيغز (56) ومواطن الأوّل ديان ليوبيشيتش (71).

وقلص الفريق "الأصفر والأسود" الفارق بالنيران الصديقة عبر بينو شميتز الذي سجل هدفاً عن طريق الخطأ في مرمى فريقه كولن (78).

وأكرم لايبزيغ وفادة ضيفه بوخوم متذيل الترتيب برباعية نظيفة، تقاسمها المهاجمان تيمو فيرنر (15 و53) والفرنسي كريستوفر نكونكو (23 من ركلة جزاء و85).

واعتلى نكونكو الذي فوت على نفسه فرصة تسجيل الثالث باهداره ركلة جزاء في الدقيقة 64 صدارة ترتيب الهدافين مع 6 أهداف متساوياً مع مهاجم أونيون برلين شيرلدو بيكر.

وتحضر لايبزيغ الذي تقدم إلى المركز التاسع مع 11 نقطة، بأفضل طريقة ممكنة لاستحقاقه الأوروبي أمام سلتيك الاسكتلندي الاربعاء في المسابقة القارية الأم.

وفاز فولفسبورغ على ضيفه شتوتغارت 3 2.

ويلعب لاحقاً فيردر بريمن أمام بوروسيا مونشنغلادباخ.