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ميونيخ (ألمانيا): استعاد نادي بايرن ميونيخ توازنه ونغمة الانتصارات بفوزه على ضيفه باير ليفركوزن 4 صفر الجمعة، في افتتاح منافسات المرحلة الثامنة من الدوري الألماني في كرة القدم.

وسجّل رباعيّة الفريق البافاري كل من لوروا سانيه (3)، جمال موسيالا (17)، والسنغالي ساديو مانيه (39) الذي فكّ صيامه التهديفي بعد خمس مباريات، وتوماس مولر (84).

وقبل هذه المباراة، لم يحصد بايرن سوى 3 نقاط من مبارياته الأربع الأخيرة، إذ سقط في فخ التعادل أمام كل من بوروسيا مونشنغلادباخ وأونيون برلين بالنتيجة ذاتها 1 1 في المرحلتين الرابعة والخامسة وشتوتغارت 2 2 في السادسة، قبل أن يخسر أمام أوغسبورغ صفر 1، وهي سابقة في تاريخ هذا النادي العريق منذ 21 عاماً.

كما أن مانيه غاب عن التهديف ولم يتمكن من هز الشباك في المباريات الخمس الأخيرة، في حين كان سجل خمسة أهداف في مبارياته الست الأولى منذ وصوله إلى بافاريا.