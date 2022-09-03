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برلين: تابع بايرن ميونيخ بطل الدوري الالماني لكرة القدم في المواسم العشرة الماضية هدر النقاط بتعادله للمرة الثانية توالياً وهذه المرة أمام مضيفه أونيون برلين 1-1-، فيما فاجأ فرايبورغ الجميع بتصدره الترتيب بفوزه في عقر دار باير ليفركوزن 3-2 السبت، ضمن منافسات المرحلة الخامسة.

وبعد بداية رائعة حقق خلالها 3 انتصارات توالياً وسجل 15 هدفاً، واهتزت شباكه مرة واحدة، أهدر بايرن النقاط للمرة الأولى بتعادله مع بوروسيا مونشنغلادباخ 1-1 في المرحلة الرابعة، ليتابع النزيف بتعادله أمام أونيون برلين قبل 4 أيام من مواجهته القارية المنتظرة أمام إنتر الإيطالي في الجولة الأولى من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

"نتيجة عادلة"

وقال مدرب بايرن يوليان ناغلسمان "في النهاية كانت نتيجة عادلة. الطاقة التي أثنيت عليها كثيراً في الأسابيع القليلة الماضية لم تكن موجودة بالفعل اليوم"، مضيفاً أن فريقه سيحتاج إلى التألق في مباراته الافتتاحية في المسابقة القارية الأم.

في المقابل، استفاد فرايبورغ على أكمل وجه من هدية نادي العاصمة ليتصدر الترتيب مع 12 نقطة، متساوياً مع بوروسيا دورتموند الفائز على هوفنهايم 1-صفر في افتتاح المرحلة الجمعة، ومتقدماً بفارق نقطة عن بايرن وأونيون برلين.

في المباراة الأولى، وبعدما كشّر أونيون عن أنيابه في المرحلة الماضية بسحقه شالكه 6-1، اضطر لخوض مباراته أمام بايرن من دون مهاجمه الوافد الجديد الأميركي الدولي ثيوسون-جوردان سيباتشو (هدفان وتمريرتان حاسمتان) بسبب اصابة عضلية، فيما أقدم مدربه على 4 تغييرات مقارنة مع مباراته السابقة.

وبدوره قرر ناغلسمان اعتماد المداورة بعد الفوز في مباراة الكأس الأربعاء على فيكتوريا كولن بخماسية نظيفة، فادخل 8 تعديلات على تشكيلته وزج بالشاب جمال موسيالا (19 عاماً) بدلاً من المخضرم توماس مولر (32)، قبل أن يدفع بالأخير بدلاً من الأول في الدقيقة 62.

قال مولر "أظهر أونيون اليوم ما يجعلهم أقوياء للغاية. في النهاية كانت مواجهة على قمة الجدول استحق فيها الفريقان التعادل".

وفي شوط أول بدا فيه صاحب الأرض صلباً من الناحية الدفاعية، قارع الند للند بطل ألمانيا برغم سيطرة الأخير الواضحة، ليفتتح التسجيل من فرصته الوحيدة الحقيقية بفضل الهدف الخامس في "بوندسليغا" هذا الموسم للهولندي شيرالدو بيكر في الدقيقة 12 بعد ركلة حرة من 35 متراً حولها القائد النمسوي كريستوفر تريمل إلى الهداف الذي تخلص من السنغالي ساديو مانيه ووجد الشباك.

ردّ بايرن سريعاً بادراكه التعادل بعد ثلاث دقائق عبر يوزوا كيميش بعد ركلة ركنية حولها الهولندي ماتيس دي ليخت رأسية تابعها موسيالا بقدمه اليسرى اصطدمت بالمدافع النروجي جوليان ريارسون وعادت إلى كيميش الذي سددها مرت بين عدة لاعبين وهزت الشباك.

واهدر لوروا سانيه الاخطر في هذا الشوط فرصتين لوضع فريقه في المقدمة (36 و45).

ورغم تسديد بايرن 19 كرة على مرمى منافسه، وتسيده الدقائق الأخيرة مع محاولة للاعب وسطه النمسوي مارسيل سابيتزر بقدمه اليمنى من 18 متراً لامست القائم الأيسر (90+2)، وأخرى بعد دقيقة لمانيه صدها الحارس الدنماركي فريدريك رنونف، إلا انه فشل في العودة بالنقاط الثلاث واستعادة صدارة الدوري.

فرايبورغ يخطف الصدارة

في الثانية، تقدم ليفركوزن في الدقيقة 16 بفضل كيريم ديميرباي، قبل أن يرد فرايبورغ بهدفين في دقيقتين في الشوط الثاني (48 و50) عبر رأسية ماتياس غنتر والنمسوي ميكايل غريغوريتش اثر خطأ دفاعي من أصحاب الأرض ليضع فريقه في المقدمة.

وعادل ليفركوزن الكفة بعد تمريرة من المعار من تشلسي الانكليزي كالوم هودسون-أودوا بعد 5 دقائق من دخوله من على مقاعد البدلاء إلى التشيكي باتريك شيك (65)، إلاّ أنّ البديل المهاجم الياباني ريتسو دوان أعاد التقدم لصالح فرايبورغ بهدف ثالث في الدقيقة 71 وأهداه صدارة الدوري.

ومُني فولفسبورغ بخسارته الثانية توالياً والثالثة هذا الموسم بسقوطه أمام ضيفه كولن 2-3.

وفاز فيردر بريمن على بوخوم متذيل الترتيب 2-صفر، سجلهما نيكلاس فولكروغ (86 و90+2 من ركلة جزاء)، فيما تعادل شتوتغارت مع ضيفه شالكه 1-1، علماً أن الاخير ما زال يبحث عن فوزه الأوّل هذا الموسم.

ويلعب لاحقاً أينتراخت فرانكفورت أمام لايبزيغ.

وتختتم المرحلة الأحد بلقاءي أوغسبورغ مع هرتا برلين، وبوروسيا مونشنغلادباخ مع ماينتس.