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برلين: تألق لاعب الوسط المهاجم الشاب في صفوف بايرن ميونيخ جمال موسيالا ليقود فريقه الى الفوز على ضيفه فولفسبورغ 2 صفر في ختام المرحلة الثانية من بطولة ألمانيا لكرة القدم الاحد.

وسجل موسيالا (19 عاما و15 مباراة دولية) الهدف الاول في الدقيقة 34 وشكل خطرا كبيرا على دفاع فولفسبورغ قبل ان يضيف توماس مولر الهدف الثاني (44).

وتابع موسيالا هوايته التهديفية بتسجيله للمباراة الثالثة هذا الموسم (مع الكأس السوبر) فرفع رصيده الى 4 اهداف. كما بات موسيالا صاحب الرقم القياسي مع 14 هدفا قبل بلوغه العشرين من عمره في صفوف بايرن ميونيخ، متفوقا على صاحب الرقم القياسي السابق أولي هونيس.

وابقى بايرن على سجله النظيف على ارضه في مواجهة فولفسبورغ حيث لم يخسر امام منافسه في 26 مباراة جمعت بينهما حتى الان محققا 24 انتصارا مقابل تعادلين.

ونجح بايرن ميونيخ في التسجيل في مبارياته الـ83 الاخيرة في الدوري، وتحديدا منذ سقوطه في فخ التعادل السلبي مع لايبزيغ في شباط/فبراير عام 2020. سجل خلال هذه السلسة 75 هدفا ودخل مرماه 16 هدفا.

التشكيلة

احتفظ مدرب بايرن يوليان ناغلسمان بالتشكيلة ذاتها التي تغلبت على لايبزيغ 5 2 في الكأس السوبر الالمانية وعلى اينتراخت فرانكفورت في مباراته الافتتاحية في الدوري 6 1، وبالتالي بقي مدافعه الهولندي الجديد ماتيس دي ليخت الذي تعاقد معه بصفقة ضخمة بلغت نحو 80 مليون يورو من يوفنتوس الايطالي على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين، في حين شغل كل من الفرنسيين دايو اوباميكانو ولوكاس هرنانديز مركزي قلب الدفاع.

وخاض توماس مولر مباراه الرقم 417 في صفوف بايرن ميونيخ فبات ثاني اكثر لاعبي الميدان تمثيلا للفريق البافاري بعد الاسطورة الراحل غيرد مولر.

وسجل السنغالي ساديو مانيه هدفا لم يحتسبه الحكم بداعي التسلل بعد الرجوع الى حكم الفيديو المساعد "في ايه آر". ثم سدد المدافع الفرنسي بنجامان بافار كرة رأسية ارتدت من العارضة. كما تصدى له حارس فولفسبورغ كوين كاستيلز عندما اطلق كرة قوية كانت متوجهة الى الزاوية العليا.

ونجح بايرن في افتتاح التسجيل عبر موسيالا الذي تلقى كرة وظهره الى المرمى على مشارف المنطقة فتخلص من مدافعين وسدد في اسفل الزاوية اليسرى (34).

وقبل نهاية المباراة بدقيقة واحدة اضاف مولر الهدف الثاني.

وفي الشوط الثاني بقيت السيطرة للفريق البافاري في حين لم يجرب حارس مرمى بايرن وقائده مانويل نوير سوى في مرات قليلة.

ومجددا لم يحتسب الحكم هدفا لمانيه بكرة رأسية بداعي تسلل احد زملائه منتصف الشوط الثاني.