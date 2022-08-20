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دورتموند (ألمانيا): سجل فيردر بريمن ثلاثة أهداف في الدقائق السبع الأخيرة ليُلحق بمضيفه بوروسيا دورتموند خسارة قاسية 3-2 في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "سيغنال إيدونا بارك" السبت، ضمن منافسات المرحلة الثالثة من الدوري الالماني لكرة القدم.

تقدم دورتموند بهدفي يوليان برانت (45+2) والبرتغالي رافايل غيريرو (77)، قبل أن ينتفض بريمن العائد إلى "بوندسليغا" بفضل البدلاء ليقلص بدايةالفارق عبر الوافد الجديد من ليدز يونايتد المدافع الانكليزي لي بوشانان (89) ويدرك التعادل بفضل نيكلاس شميت (90+3)، ليعود وينتزع النقاط الثلاث بفضل الاسكتلندي أوليفر بورك (90+5).

ومُني دورتموند بخسارته الأولى هذاالموسم بعد فوزين على باير ليفركوزن 1-صفر وفرايبورغ 3-1، ليتراجع للمركز السادس برصيد 6 نقاط، مانحاً منافسه اللدود بايرن ميونيخ، حامل اللقب في المواسم العشرة الماضية، فرصة الانفراد بالصدارة عندما يحلّ ضيفاً على بوخوم الأحد.

وكان بوروسيا مونشنغلادباخ تربع على الصدارة مع 7 نقاط بفوزه على هرتا برلين 1-صفر الجمعة في افتتاح منافسات هذه المرحلة.

سجل خال من الخسارة

في المقابل، حافظ بريمن العائد إلى الدرجة الأولى مع شالكه هذا الموسم على سجله خالياً من الخسارة بعدما استهل مغامرته بتعادلين أمام فولفسبورغ وشتوتغارت بالنتيجة ذاتها 2-2، ليتقدم للمركز السابع مع 5 نقاط.

ويعود آخر فوز لبريمن في دورتموند في الدوري إلى 9 كانون الأوّل/ديسمبر 2017 بنتيجة 2-1 (المرحلة الـ 15).

وعمد إدين ترزيتش مدرب دورتموند إلى إجراء 3 تغييرات مقارنة مع المباراة الماضية، فأبقى البلجيكيين توما مونييه وثورغان هازار على مقاعد البدلاء، وغاب الهولندي دونييل مالن، فيما زج بالثلاثي ماريوس وولف والانكليزي جيمي باينو-غيتينز وبرانت، قبل أن يخرجهما ويحل بدلاً منهما توالياً الأميركي جيوفاني رينا وهازار (62).

تلقى دورتموند ضربة موجعة بعد 17 دقيقة من صافرة البداية بإصابة لاعبه السوري الاصل محمود داوود في كتفه الايمن بعد سقطة قوية، ليحل بدلاً منه إيمري تشان.

ظهر دورتموند بصورة خجولة هجومياً بعدما خسر جهود هدافه النروجي إرلينغ هالاند المنتقل إلى مانشستر سيتي الانكليزي وغياب بديله العاجي سيباستيان هالر لفترة طويلة بعد اكتشاف إصابته بسرطان في خصيتيه، إلا أن برانت وفي أول مباراة يخوضها أساسياً أنقذ ماء وجه فريقه بعد تمريرة من ماركو رويس على الرواق الأيمن فدخل عمق الوسط وسدد بقدمه اليسرى كرة صاروخية الى يسار الحارس التشيكي ييري بافلينكا (45+2).

واضاف دورتموند الثاني في الدقيقة 77 بعد تمريرة حاسمة ثانية من رويس تابعها غيريرو تسديدة قوية أرضية من 20 متراً مرت تحت يد بافلينكا، قبل أن يقلّص بريمن الفارق بفضل بوشانان بتسديدة من قدمه اليسرى في الزاوية المعاكسة للحارس السويسري غريغور كوبل (89).

سيناريو جنوني

وفي سيناريو جنوني أدرك الفريق الضيف التعادل عبر رأسية من البديل الآخر شميت بعد عرضية من أموس بيبر (90+3)، ليخطف هدف النقاط الثلاث بعد دقيقتين بفضل بورك الذي دخل في الدقيقة 81 واستفاد من كرة في العمق بين مدافعين ليسددها في الشباك.

وعمّق هوفنهايم جراح مضيفه متذيل الترتيب باير ليفركوزن بعدما ألحق به خسارته الثالثة توالياً بفوزه عليه 3-صفر.

واستعاد فرايبورغ نغمة الانتصارات بفوزه على مضيفه شتوتغارت 1-صفر، بعدما كان سقط في المرحلة الماضية أمام دورتموند 1-3، وفاز ماينتس على مضيفه أوغسبورغ 2-1.

وتعادل فولفسبورغ أمام ضيفه شالكه سلباً.

ويلعب لاحقاً أونيون برلين مع لايبزيغ.

وتختتم منافسات هذه المرحلة الأحد بلقاء أينتراخت فرانكفورت مع كولن.