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برلين: أكّد مهاجم لايبزيغ العائد تيمو فيرنر أن فريقه يملك الجودة "لإزعاج" العملاق بايرن ميونيخ في مسعى الأخير للاحتفاظ بلقب الدوري الالماني لكرة القدم هذا الموسم، على الرغم من البداية السيئة لفريقه.

في حين فاز كل من بايرن وبوروسيا دورتموند في المباراتين الاوليين في الموسم، اكتفت فرق المطاردة لايبزيغ وأينتراخت فرانكفورت وباير ليفركوزن مجتمعة بثلاث نقاط فقط.

يحتل لايبزيغ المركز الحادي عشر بعد تعادلين ويسافر السبت إلى العاصمة برلين لمواجهة أونيون الذي لم يهزم بعد.

حقق لايبزيغ لقبه الأول في تاريخه الذي بدأ في 2009 بفوزه بكأس ألمانيا في أيار/مايو الماضي، وتم ترشيحه لمنافسة بايرن على لقب الدوري هذا الموسم لاسيما بعد عودة هدّافه فيرنر من تشلسي الانكليزي.

قال فيرنر الذي سجل الهدف الافتتاحي في تعادل فريقه 2-2 على أرضه مع كولن الاسبوع الفائت، إنه يشعر أن لايبزيغ لديه القدرة على تهديد الفريق البافاري على مدار الموسم.

في حديث مع بودكاست (مدونة صوتية) "إينفاخ مال لوبن" الخاص بنجم ريال مدريد والمنتخب الالماني توني كروس، قال المهاجم "بالطبع سيكون من الصعب" ايقاف بايرن من تحقيق لقب حادي عشر تواليًا، مؤكدًا في الوقت ذاته أن فريقه جيد بما فيه الكفاية ليفرض التحدي.

وتابع ابن الـ26 عامًا "كما رأينا في دوريات عدة، من الممكن لفريق آخر أن يصبح بطلا. أعتقد أنه لدينا الجودة الكافية لإزعاج بايرن ودورتموند خلال الموسم".

خلال ستة مواسم منذ صعوده الى دوري الأضواء للمرة الاولى في 2016-2017، حل لايبزيغ مرتين وصيفًا لبايرن في 2017 و2021.

وأضاف اللاعب الدولي "لدينا فريق رائع يمكن أن يصبح شيئًا رائعًا حقًا... يمكننا تحقيق الكثير مع الفريق هذا الموسم، أيضًا مع التركيز على لقب الدوري".

ولم يكن ملعب أونيون برلين وجهة محببة للايبزيغ أخيرًا الذي اكتفى بفوز واحد في خمس مباريات مقابل ثلاث هزائم. ولم يخسر فريق العاصمة أي من مبارياته التسع الاخيرة، إذ فاز بسبع وتعادل اثنتين منذ خسارته أمام بايرن في آذار/مارس الفائت.

موسيالا لمواصلة التألق

في حين أن وصول السنغالي ساديو مانيه من ليفربول الانكليزي الى بايرن هيمن على عناوين الصحف الألمانية، تسلطت الأضواء منذ بداية الموسم بشكل خاص على لاعب الوسط المهاجم الشاب جمال موسيالا.

في رصيد ابن الـ19 عامًا أربعة أهداف في ثلاث مباريات رسمية هذا الموسم رغم أنه أكد للصحافيين بعد فوز بايرن 2-صفر على ضيفه فولفسبورغ في المرحلة الماضية "أنا لست مهاجمًا صريحًا".

مع 14 هدفًا في الدوري، بات أكثر مراهقًا تسجيلا في تاريخ بايرن ميونيخ متوفقًا على الرقم القياسي الذي كان يحمله أسطورة النادي أولي هونيس.

أشاد العديد من النجوم البارزين في كرة القدم الألمانية بالموهبة الشابة، حيث قال الفائز بكأس العالم والكرة الذهبية لوثار ماتيوس إن موسيالا يمكن أن يكون يومًا ما الأفضل في العالم.

قال أوليفر كان، الرئيس التنفيذي الحالي لبايرن ميونيخ، ممازحًا للصحافيين الأربعاء إنه غير راضٍ عن جوهرة فريقه وأنه قال لموسيالا بعد مباراة الأحد "هل هذا كل ما لديك؟".

ويحل بايرن على بوخوم الاحد متطلعًا للثأر بعد أن حقق الفريق الصاعد الى دوري الاضواء الموسم الماضي مفاجأة مدوية بإسقاطه بايرن 4-2 في شباط/فبراير، في مباراة تلقت فيها شباك بايرن أربعة أهداف في شوط واحد للمرة الاولى منذ 1975.

ويستضيف بوروسيا دورتموند السبت فيردر بريمن على ملعب سيغنال إيدونا بارك في مسعاه لواصلة بدايته القوية، حيث لم يبدو متأثرًا، حتى الآن أقله، برحيل نجمه النروجي الشاب إرلينغ هالاند الى مانشستر سيتي الانكليزي خلال الصيف.