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برلين: أكد بايرن ميونيخ مرة أخرى أنه وضع خلفه خسارة البولندي روبرت ليفاندوفسكي المنتقل الى برشلونة الإسباني بعدما توج هدافاً للدوري الألماني ست مرات في المواسم السبعة الماضية بقميص النادي البافاري، وذلك بتحقيقه فوزه الثالث توالياً والثاني بمهرجان تهديفي بتغلبه على مضيفه بوخوم 7-صفر الأحد.

وبعدما استهل الموسم بفوز كاسح خارج الديار على أينتراخت فرانكفورت 6-1، خرج بايرن منتصراً من ظهوره الأول على أرضه 2-صفر على حساب فولفسبورغ، ثم استعرض الأحد في ملعب بوخوم حيث خسر الموسم الماضي 2-4، بفوزه الكاسح الذي حسمه في الشوط الأول بتقدمه 4-صفر.

ولخص مهاجم بوخوم سيمون تسولر أسوأ هزيمة لفريقه على أرضه في 174 عاماً من تاريخه، قائلاً "لقد ركلوا مؤخراتنا... لم يراودني شعور يوماً أني مدمر لهذه الدرجة".

ووعد مدرب بايرن يوليان ناغلسمان بالمزيد من فريقه الساعي الى لقبه الحادي عشر توالياً، قائلاً لشبكة "دازون" للبث التدفقي "لن نسترخي الآن. الطاقة الموجودة في هذا الفريق، المزاج وواقع أن الجميع يقدم كل ما لديه... لم يكن الأمر مماثلاً طيلة العام الماضي، وهذا أمر يُسعِدُنا".

وأجرى ناغلسمان تعديلات على تشكيلته للمرة الأولى هذا الموسم بسبب إصابة كل من الكندي ألفونسو ديفيس وجمال موسيالا صاحب ثلاثة أهداف في مباراتين، مانحاً الوافد الجديد الهولندي ماتَيّس دي ليخت مشاركته الأولى أساسياً فيما انتقل الفرنسي لوكا هرنانديز الى الجهة اليسرى من خط الدفاع.

ولعب لوروا سانيه بدلاً من ديفيس والفرنسي كينغسلي كومان أساسياً، بينما جلس سيرج غنابري على مقاعد البدلاء.

وكان ناغلسمان موفقاً في خياره، إذ نجح اللاعبون الثلاثة الذين شاركوا أساسيين للمرة الأولى أول ثلاثة أهداف، وذلك عبر سانيه (4) ودي ليخت (25) وكومان (33)، قبل أن يسجل الوافد الجديد السنغالي ساديو مانيه هدفه الثاني بالقميص البافاري (42) ثم الثالث (60 من ركلة جزاء) والكوستاريكي كريستيان غامبوا السادس عن طريق الخطأ في مرمى فريقه (69) والبديل غنابري السابع (76).

وبفوزه الثالث توالياً، استعاد بايرن الصدارة بتسع نقاط كاملة وبفارق نقطتين أمام خصمه المقبل بوروسيا مونشنغلادباخ وأونيون برلين وماينتس.

وفي المقابل، مني بوخوم بهزيمة ثالثة توالياً وبقي من دون نقاط في المركز الأخير.

وكانت البداية أكثر من مثالية للنادي البافاري، إذ افتتح التسجيل منذ الدقيقة الرابعة من لعبة بدأها سانيه وأنهاها بنفسه بتسديدة رائعة في الشباك بعدما مررها أولاً للنمسوي مارسيل سابيتسر، فوصلت من الأخير الى كومان الذي عكسها للاعب مانشستر سيتي الإنكليزي سابقاً.

ومن ركلة ركنية، افتتح دي ليخت سجله التهديفي مع النادي البافاري بعدما ارتقى عالياً وحول الكرة برأسه عند القائم البعيد في شباك الحارس مانويل ريمان، مسجلاً للضيوف الهدف الثاني الذي تم التأكد من صحته عبر حكم الفيديو المساعد "في أيه آر" للاشتباه بأن الهولندي لمس الكرة بيده (25).

وحسم بايرن الأمور نهائياً بعد مرور أكثر من نصف ساعة بقليل على انطلاق المباراة، وذلك بفضل خطأ من المدافع الكوستاريكي كريستيان غامبوا الذي حاول تمرير الكرة برأسه لحارسه ريمان، فوصلت الى توماس مولر الذي سددها في الحارس لتصل الى كومان الذي أودعها الشباك (33).

وبهدفه، انضم كومان الى سانيه ودي ليخت ووجد طريقه الى الشباك في أول مشاركة أساسية له هذا الموسم.

كما بات الفرنسي تاسع هداف مختلف للنادي البافاري في ثلاث مباريات فقط، ما يؤكد أن ناغلسمان عرف تماماً كيف يتعامل مع خسارة هداف من طراز ليفاندوفسكي.

وبعد ثوانٍ معدودة على إلغاء هدف له للمسه الكرة بيده بعد ارتدادها من القائم إثر رأسية من كومان، عوض مانيه وسجل هدفه الثاني بقميص النادي البافاري إثر تمريرة أخرى من كومان وخطأ دفاعي لأصحاب الأرض في الخروج بالكرة من ملعبهم (42).

11 هدف

ورفع النادي البافاري مجموع أهدافه الى 11 في الأشواط الأولى من أول ثلاث مباريات له في الموسم، محققاً بذلك انجازاً أول من نوعه في تاريخ الدوري الألماني وفق "أوبتا" للاحصاءات.

وبدأ بايرن الشوط الثاني من حيث أنهى الأول وأضاف هدفاً خامساً هذه المرة من ركلة جزاء انتزعها المتألق كومان ونفذها مانيه، مسجلاً هدفه الشخصي الثاني في اللقاء والثالث بألوان بايرن (60)، قبل أن يهديه غامبوا الهدف السادس عن طريق الخطأ حين حاول اعتراض كرة موجهة باتجاه سانيه (69).

وأكمل الضيوف المهرجان وهذه المرة بهدفه الثاني في ثلاث مباريات للبديل غنابري بعد تمريرة من البديل الآخر الكرواتي غابريال فيدوفيتش (76).

فرط أينتراخت فرانكفورت، المشارك في دوري أبطال أوروبا نتيجة فوزه بلقب مسابقة "يوروبا ليغ"، بفوزه الأول للموسم واكتفى بالتعادل مع ضيفه كولن 1-1.

وبعدما افتتح الموسم بهزيمة مذلة على أرضه أمام بايرن ميونيخ، اكتفى فرانكفورت بالتعادل في العاصمة أمام هرتا برلين 1-1 في المرحلة الثانية.

لكنه بدا في طريقه لتحقيق فوزه الأول للموسم حين تقدم في الدقيقة 71 من ركلة حرة نفذها بعد دقيقتين على دخوله الياباني البديل دايشي كامادا، صاحب هدف التعادل ضد هرتا برلين، فتحولت من القائد المدافع يوناس هكتور وخدعت حارسه كيفن تراب.

إلا أن فريق المدرب النمسوي أوليفر غلاسنر لم يتمسك بتقدمه واكتفى في النهاية بتعادل ثانٍ توالياً بتلقيه هدفاً رائعاً سجله البديل يان تيلمان بتسديدة من خارج المنطقة (82)، مانحاً كولن نقطته الخامسة.