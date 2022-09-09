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برلين : يستهل مدرب لايبزيغ الجديد ماركو روزه مشواره مع فريقه الجريح بامتحان صعب على أرضه بمواجهة بوروسيا دورتموند، الفريق الذي أقاله قبل بضعة أشهر، السبت في المرحلة السادسة من الدوري الالماني لكرة القدم، فيما يأمل بايرن ميونيخ حامل اللقب في العودة الى الانتصارات بعد تعادلين تواليًا.

وعيّن لايبزيغ الخميس روزه مدربًا للفريق في صفقة تمتد حتى عام 2024، وذلك غداة إقالة الإيطالي الالماني دومينيكو تيديسكو بسبب تردي النتائج.

وأقيل روزه من تدريب دورتموند في أيار/مايو الفائت بعد موسم واحد من تسلمه المسؤولية على رغم قيادة الفريق الى المركز الثاني على بُعد ثماني نقاط من بايرن حامل اللقب.

خلال تقديمه، قال روزه الذي وُلد في لايبزيغ ولا يزال يعيش في المدينة، إن لديه أفكار ورؤية حول كيفية تغيير موسم الفريق الذي يقبع في المركز الحادي عشر بعد اكتفائه بفوز واحد من خمس مباريات مقابل خسارتين وتعادلين.

ووعد روزه "بفعل الأشياء بشكل مختلف"، مضيفًا "علينا أن نحقق الاستقرار من خلال النشاط. نريد أن نكون أكثر استقرارًا في الدفاع من خلال ممارسة المزيد من الضغط على الكرة في الهجوم".

وأكد روزه أنه "مرتبط جدًا" بمسقط رأسه، معترفًا بأنه "ليس من السهل أبدًا أن يكون لديك مثل هذه المسؤوليات الجسيمة في مدينتك، وأنا أعلم أنه سيتم الحكم عليّ وفقًا لنتائجي".

ويأمل صاحب الـ45 عامًا في استخراج الافضل من هداف الفريق التاريخي تيمو فيرنر الذي عاد من تشلسي هذا الصيف بعد موسمين مخيبين في إنكلترا، والفرنسي كريستوفر نكونكو.

وأقيل تيديسكو الذي قاد لايبزيغ إلى اول لقب في تاريخه بعد تتويجه بمسابقة الكأس المحلية الموسم الماضي، من منصبه الاربعاء في أعقاب الهزيمة المدوية على أرضه أمام شاختار دانييتسك الأوكراني 1 4 الثلاثاء في مستهل دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا والتي أتت بعد سقوطه أيضًا برباعية نظيفة أمام مضيفه أينترخت فرانكفورت في الدوري الاسبوع الماضي.

وروزه ليس بغريب على مالكي فريقه الجديد بعد أن فاز بلقبين في الدوري النمسوي مع ريد بول سالزبورغ، النادي التوأم للايبزيغ، قبل الانتقال إلى الدوري الألماني في 2019 من بوابة بوروسيا مونشنغلادباخ الذي يحل عليه الاسبوع المقبل.

من جهته، أشاد إدين تيرزيك، مدرب دورتموند الذي خلف الاخير، بروزه بعد نبأ تعيينه مدربًا للايبزيغ "إنه مدرب رائع وشخص مميز. أنا سعيد لعودة ماركو وكونه وجد وظيفة جديدة. لا أعتقد أن أحدًا منا توقع أن نلتقي مجددًا بهذه السرعة".

يحتل دورتموند المركز الثاني بفارق الاهداف فقط عن فرايبورغ المتصدر الذي يقدم بداية مفاجئة للموسم ومتقدمًا بنقطة عن العملاق البافاري الثالث.

بايرن للعودة

بعد بداية موسم نارية شهدت تسجيله 15 هدفًا في ثلاثة انتصارات، سقط بايرن في فخ التعادل 1 1 في آخر مباراتين أمام بوروسيا مونشنغلادباخ وأونيون برلين.

ويدخل بطل ألمانيا في السنوات العشر الاخيرة الى مباراته السبت ضد ضيفه شتوتغارت في أعقاب فوز مهم خارج معقله على إنتر الايطالي 2 صفر في افتتاح دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا الاربعاء.

ويختتم فرايبورغ المرحلة الاحد على أرضه ضد مونشنغلادباخ التاسع بحثًا عن فوز رابع تواليًا، إذ جاءت خسارته الوحيدة هذا الموسم على يد دورتموند.

وأنهى فرايبورغ المرحلة الماضية في صدارة الترتيب للمرة الثانية فقط في تاريخه، علمًا أن الاولى كانت بعد الجولة الافتتاحية من موسم 2000 2001.

ويعوّل فرايبورغ على هدافه ولاعب الجناح الايطالي فيتشينزو غريفو المتخصص بالركلات الثابتة والذي سجل ثلاثة أهداف هذا الموسم، اثنان منها خلال انتصارين بنتيجة 1 صفر.

لعب غريفو (29 عامًا)، المولود في ألمانيا، لخمسة أندية خلال مسيرته في البوندسليغا، لكنه تألق بشكل لافت في الغابة السوداء حيث سجل 58 هدفًا وقدم 60 تمريرة حاسمة في 186 مباراة مع فرايبورغ.