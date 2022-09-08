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برلين : عَيّن لايبزيغ الألماني لكرة القدم ماركو روزه مدرباً للفريق في صفقة تمتد حتّى عام 2024، وذلك غداة اقالة الإيطالي دومينيكو تيديسكو بسبب تردي النتائج، حسب ما أعلن النادي الخميس على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولد روزه في لايبزيغ ودافع كلاعب بين عامي 1995 و2000 عن ألوان نادي المدينة وواصل العيش فيها منذ اقالته من مهامه الفنية في الصيف مع فريقه السابق بوروسيا دورتموند.

وسيشرف روزه على لايبزيغ في أولى مبارياته على أرضه بمواجهة فريقه السابق دورتموند السبت ضمن منافسات المرحلة السادسة من الدوري المحلي، قبل أن يحلّ ضيفاً في الاسبوع التالي على فريقه السابق الآخر بوروسيا مونشنغلادباخ (2019 2021).

وأقيل روزه من منصبه مع دورتموند برغم قيادته الفريق للمركز الثاني في الموسم الماضي.

فاز روزه مع سالزبورغ النمسوي الذي تملكه شركة ريد بول المالكة أيضاً لفريقه الجديد لايبزيغ، بلقب الدوري المحلي مرتين قبل انتقاله إلى "بوندسليغا".

وأشارت صحيفة بيلد الالمانية الى أن روزه سافر إلى لايبزيغ الخميس على متن طائرة خاصة قادماً من سالزبورغ حيث شاهد صاحب الأرض يخرج بتعادل أمام ميلان الإيطالي 1 1 في الجولة الاولى من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وسيعاون روزه الذي بدأ مسيرته التدريبية مع لوكوموتيف لايبزيغ موسم 2012 2013، عدة مساعدين منهم اللاعب السابق ألكسندر زيكلر وفرانك غيديك وماركو كورث.

كما أشارت وسائل إعلام إلى تعاقد لايبزيغ مع ماكس إيبرل كمدير رياضي للنادي والذي سبق له أن شغل المنصب ذاته خلال حقبة روزه مع بوروسيا مونشنغلادباخ.

في المقابل، اقيل تيديسكو من منصبه برغم قيادته لايبزيغ إلى اول لقب في تاريخه بعد تتويجه مسابقة الكأس المحلية الموسم الماضي، بسبب بداية متواضعة في الموسم الحالي شهدت حصده 5 نقاط فقط من فوز وتعادلين وهزيمتين في خمس مراحل في الدوري المجلي، ما جعله يحتل المركز الحادي عشر.

واتخذ لايبزيغ قرار فسخ عقده مع تيديسكو غداة خسارة الفريق أمام شاختار دانييتسك الأوكراني 1 4 الثلاثاء في مستهل المسابقة القارية الأم.