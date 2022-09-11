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برلين : تربع أونيون برلين على صدارة ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم بتحقيقه فوزه الرابع، وجاء على حساب مضيفه كولن 1 صفر الأحد في المرحلة السادسة التي تختتم لاحقاً بلقاء بوروسيا مونشنغلادباخ وفرايبورغ الذي بإمكانه إزاحة نادي العاصمة في حال فوزه.

ويدين أونيون برلين بوجوده في الصدارة برصيد 14 نقطة وبفارق نقطتين أمام بايرن ميونيخ حامل اللقب الذي تعثر السبت بالتعادل مع شتوتغارت 2 2، الى مدافع كولن تيمو هوبرس الذي أهداه النقاط الثلاث حين حول الكرة في شباك فريقه عند طريق الخطأ منذ الدقيقة الرابعة خلال اعتراضه عرضية السورينامي شيرالدو بيكر.

وكان بإمكان نادي العاصمة إضافة هدف ثانٍ لو نجح الأميركي جوردان سيباتشو في ترجمة ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة من اللقاء الذي أكمله كولن بعشرة لاعبين في آخر تسع دقائق بعد طرد لوكا كيليان (81).

وأثبت أونيون برلين أن تعادله في المرحلة السابقة مع بايرن ميونيخ (1 1) ليس من فراغ، لاسيما أنه تفوق أيضاً على لايبزيغ 2 1 وحسم الدربي ضد هرتا برلين 3 1 وسحق العائد شالكه 6 1 خارج الديار، ليكون الوحيد الى جانب العملاق البافاري لم يخسرا حتى الآن.