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تل ابيب: بلغ الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول المباراة النهائية الرابعة هذا الموسم عندما تغلب على الروسي رومان سافيولين 6 1 و7 6 (7 3) في نصف نهائي دورة تل أبيب الدولية في كرة المضرب.

ويلتقي ديوكوفيتش (35 عاماً) في المباراة النهائية مع الكرواتي مارين تشيليتش الثاني أو الفرنسي كونستان ليتيين.

وضرب ديوكوفيتش، المصنف أول عالمياً سابقاً والسابع حالياً، بقوة في المجموعة الاولى وتقدم 5 صفر قبل أن يحسمها في صالحه 6 1 في 23 دقيقة.

وأبدى الروسي المصنف 104 عالمياً مقاومة كبيرة في المجموعة الثانية وحصل على فرصتين لكسر إرسال ديوكوفيتش في الشوط السادس أنقذهما الأخير الذي نجح في كسر إرسال سافيولين في الشوط التاسع وتقدم 5 4.

لكن الروسي ردّ التحية مباشرة مدركاً التعادل 5 5 ثم 6 6 وفارضاً شوطاً فاصلاً حسمه الصربي في صالحه وبالتالي المباراة في 94 دقيقة.