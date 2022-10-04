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بروكسل: قال المدرب الإسباني للمنتخب البلجيكي لكرة القدم روبرتو مارتينيس إنه يعتقد أن إيدن هازار لا يزال "واحدًا من أفضل اللاعبين في العالم" في مركزه على الرغم من الدقائق القليلة التي يخوضها مع فريقه ريال مدريد بسبب إصاباته المتكررة.

وبدأ هازار مباراة واحدة فقط مع ريال مدريد هذا الموسم لكنه قاد منتخب بلاده في مباراتيه في دوري الأمم الأوروبية ضد ويلز وهولندا الشهر الماضي.

وأثارت الدقائق المحدودة التي يخوضها مع النادي الملكي جدلاً حول دوره في كأس العالم الشهر المقبل، لكن مارتينيس أصر على أن اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا يظل عنصرًا أساسيا في تشكيلة "الشياطين الحمر".

وقال مارتينيس لقناة "آر تي بي إف" البلجيكية "هل ما زال إيدن هازار لاعباً مهماً للمنتخب الوطني؟ نعم، 100 بالمائة".

وأضاف "أعتقد أن خبرته، والطريقة التي يؤثر بها على الخصم، والطريقة التي لا يزال يراوغ بها اللاعبين، إنه يشكِّل تهديدًا حقيقيًا".

وتابع "بالنسبة لي، يعد هازار من بين الأفضل في العالم في مركزه، وحتى الوقت الحالي".

المركز الثالث

واحتلت بلجيكا المركز الثالث في مونديال 2018 في روسيا بعد خسارتها أمام فرنسا صفر 1 في الدور نصف النهائي، وخرجت من ربع النهائي في كأس أوروبا على يد إيطاليا في غياب هازار المصاب والذي سجل سبعة أهداف فقط لريال مدريد منذ انضمامه إلى صفوفه قبل أكثر من ثلاث سنوات قادما من تشلسي الإنكليزي.

وقال مارتينيس: "لا أحد يحاول أن يبتعد عن الواقع. لم يلعب إيدن باستمرار لفترة طويلة جدًا"، مضيفا "هناك سؤال آخر، هل يمكنه اللعب لمدة 90 دقيقة، هل يمكنه أن يلعب سبع مباريات في فترة زمنية قصيرة؟ هذا شيء مختلف جدا ويمكن أن يتغير كثيرا في الأسابيع الخمسة المقبلة".