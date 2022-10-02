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مدريد: أهدر المهاجم الدولي الفرنسي كريم بنزيمة ركلة جزاء حاسمة مع عودته الى المنافسات ليحرم ريال مدريد استعادة صدارة الدوري الاسباني لكرة القدم من غريمه برشلونة، باكتفائه بالتعادل 1 1 مع ضيفه أوساسونا الاحد ضمن منافسات المرحلة السابعة.

تقدم ريال عبر البرازيلي فينيسيوس جونيور مع نهاية الشوط الاول (42) قبل أن يعادل الضيوف في مستهل الثاني (50). وأهدر بنزيمة العائد بعد غيابة منذ قرابة الشهر ركلة جزاء حاسمة تحصّل عليها بنفسه بعدما ارتدت محاولته من العارضة قبل عشر دقائق من النهاية (79).

وهذه المرة الاولى التي يهدر الفريق الملكي النقاط هذا الموسم بعد ستة انتصارات من أول ست مراحل، ليرفع رصيده الى 19 نقطة في المركز الثاني بفارق الاهداف فقط عن برشلونة المتصدر الفائز على ريال مايوركا السبت بهدف البولندي روبرت ليفاندوفسكي، علمًا أن الغريمين يلتقيان في المرحلة التاسعة على ملعب "سانتياغو برنابيو" بعد أسبوعين.

وغاب بنزيمة منذ بداية أيلول/سبتمبر بسبب تعرضه لإصابة في فخذه الايمن خلال فوز ريال مدريد على مضيفه سلتيك الاسكتلندي في دوري أبطال أوروبا، ما حرمه المشاركة في النافذة الدولية مع منتخب بلاده.

وشهدت بداية المواجهة، كما جميع مباريات "لا ليغا" الاحد، دقيقة صمت حدادًا على ضحايا الكارثة التي حصلت السبت في ملعب كرة قدم في إندونيسيا وأسفرت عم مقتل ما لا يقل عن 125 شخصًا.

ولعب بنزيمة في المقدمة الى جانب الثنائي البرازيلي فينيسيوس رودريغو، فيما لعب الالماني توني كروس والفرنسي أوريليان تشواميني وداني سيبايوس في خط الوسط وغاب المخضرم لوكا مودريتش بداعي الاصابة والحارس الاساسي البلجيكي تيبو كورتوا لإصابة في عرق النسا.

ولم يشهد الشوط الاول فرصًا خطرة، إذ كانت أولى المحاولات للضيوف عبر جون مونكايولا الذي سدد كرة قوية تصدى لها الاوكراني أندري لونين، بديل كورتوا (28)، قبل أن يحاول فينيسيوس في الجانب الاخر بعد ثوان بتسديدة سهلة جدًا بين يدي الحارس سيرخيو هيريرا.

وأتيحت أول فرصة مهمة للقلعة البيضاء عندما رفع فينيسيوس كرة جميلة من الجهة اليسرى الى داخل المنطقة نحو بنزيمة الذي رفع رجله عاليًا وتابعها "على الطاير" جميلة مرت بجوار القائم الايمن (37).

وسجل فينيسيوس هدف الافتتاح عندما رفع الكرة عن الجهة اليسرى الى داخل المنطقة ولكنها خدعت الحارس عندما تابعت طريقها الى الشباك من دون أن تلمس أحدًا (42).

وسجل كيكي غارسيا هدف التعادل في الشوط الثاني برأسية جميلة إثر عرضية من أوناي غارسيا (50).

دفع أنشيلوتي سريعًا بالاوروغوياني فيديريكو فالفيردي، أفضل لاعب في الدوري لشهر أيلول/سبتمبر، والفرنسي إدواردو كامافينغا بدلا من تشاوميني وسيبايوس (54) في محاولة لتنشيط الهجوم، ولكن من دون جدوى، قبل أن يزج بالثنائي ماركو أسينسيو والبرازيلي إيدر ميلتاو (74).

وتحصل بنزيمة على ركلة جزاء إثر مراجعة حكم الفيديو المساعد "في ايه آر" بعد دفعة من الخلف من دافيد غارسيا الذي طُرد من المباراة بعدما روّض الفرنسي عرضية من مواطنه كامافينغا وكان يحاول متابعتها في المرمى، إلا أنه نفذها ارتدت من العارضة (79).

وحاول بنزيمة التعويض لكن ألغي له هدف بعد دقيقتين بداعي التسلل إثر تمريرة من رودريغو.

ويستضيف ريال الاربعاء شاختار دانييتسك الاوكراني ضمن الجولة الثالثة من دوري الابطال لتعزيز صدارة المجموعة إثر فوزين افتتاحيين على لايبزيغ الالماني وسلتيك.

سقوط بيتيس وخماسة سوسييداد

وسقط ريال بيتيس المحلّق هذا الموسم أمام مضيفه سلتا فيغو صفر 1 متأثراً بالنقص العددي في صفوفه.

سجل غابريال فيغا هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة التاسعة بتسديدة بعيدة، وساءت الامور لبيتيس بعد طرد الايطالي لويز فيليبي لعرقلة يورغن ستراند لارسن عندما كان النروجي في طريقه نحو المرمى.

قام حارس سلتا فيغو الارجنتيني أوغوستين مارشيسين بتصديات مميزة حارمًا البديلين البرازيلي ويليان جوزيه وأيتور رويبال من معادلة النتيجة في الشوط الثاني.

ومني بيتيس بالهزيمة الثانية هذا الموسم، بعد الاولى ضد ريال مدريد، وتجمد رصيده عند 15 نقطة في المركز الرابع على بُعد نقطة من أتلتيك بلباو الثالث وست عن ريال مدريد.

وحقق ريال سوسييداد فوزًا مثيرًا 5 3 على مضيفه جيرونا ليتقدم الى المركز السادس برصيد 13 نقطة بالتساوي مع أتلتيكو مدريد الخامس.

وسجل للفائز النروجي ألكسندر سورلوث ثنائية (8 و42)، برايس مينديس (66)، مارتين زوبيميندي (71) والياباني تاكيفوزا كوبو (85). فيما أحرز أهداف جيرونا رودريغو ريكيلمي (23)، أرناو مارتينيس (27) والارجنتيني فالنتين كاستيانوس (48).

وتعادل إسبانيول 2 2 مع ضيفه فالنسيا في مباراة مثيرة أنهاها كل منهما بعشرة لاعبين إثر طردين في الدقائق الاخيرة للدنماركي مارتن برايثويت من جانب أصحاب الارض وماركوس أندريه من جانب الضيوف.

وخطف فالنسيا التعادل في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع بطريقة غريبة بعدما سقطت كرة السويسري إيراي كومير في المرمى نتيجة فشل الحارس ألفارو فرنانديس في ايقافها.