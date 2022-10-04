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لندن: وضع ليستر سيتي حداً لأسوأ بداية موسم له منذ 1983، وذلك بتحقيقه فوزه الأول بعد تغلبه على ضيفه الجريح الآخر نوتنغهام فورست 4-صفر الإثنين في ختام المرحلة التاسعة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

ودخل فريق المدرب الإيرلندي الشمالي برندن رودجرز اللقاء وهو في ذيل الترتيب لأول مرة منذ 2001 بعد اكتفائه بنقطة وفشله في تحقيق أي فوز في سبع مباريات، وذلك في سيناريو لم يحصل معه في دوري الأضواء منذ بداية موسم 1983-1984 حين انتظر حتى المرحلة الحادية عشرة لتحقيق فوزه الأول (تعادلان و8 هزائم قبل الفوز الأول).

ضعف نوتنغهام فورست

لكنه استفاد على أكمل وجه من سوء وضع ضيفه نوتنغهام فورست ليخرج فائزاً من أول مواجهة بينهما على صعيد دوري الكبار منذ أيار/مايو 1999 (فاز نوتنغهام حينها 1-صفر في ملعبه)، وذلك بفضل ثنائية لجيمس ماديسون، الأول بتسديدة من خارج المنطقة (25) والثاني من ركلة حرة (35)، وهدفين لهارفي بارنز من خارج المنطقة أيضاً (27) والبديل الزامبي باتسون داكا (73).

ورفع ليستر الذي يملك مباراة مؤجلة ضد أستون فيلا، رصيده الى أربع نقاط وترك المركز العشرين الأخير لصالح ضيفه بفارق الأهداف بينهما.

في ما يلي نتائج وترتيب المرحلة 9 ضمن بطولة انكلترا لكرة القدم

السبت

أرسنال - توتنهام 3 - 1

ساوثمبتون - إيفرتون 1 - 2

ليفربول - برايتون 3 - 3

بورنموث - برنتفورد 0 - 0

فولهام - نيوكاسل يونايتد 1 - 4

كريستال بالاس - تشلسي 1 - 2

وست هام - ولفرهامبتون 2 - 0

الأحد

مانشستر سيتي - مانشستر يونايتد 6 - 3

ليدز يونايتد - أستون فيلا 0 - 0

الإثنين

ليستر سيتي - نوتنغهام فوريست 4 - 0

الترتيب (لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط):

1. أرسنال 8 7 0 1 20 8 21

2. مانشستر سيتي 8 6 2 0 29 9 20

3. توتنهام 8 5 2 1 19 10 17

4. برايتون 7 4 2 1 14 8 14

5. تشلسي 7 4 1 2 10 10 13

6. مانشستر يونايتد 7 4 0 3 11 14 12

7. نيوكاسل يونايتد 8 2 5 1 12 8 11

8. فولهام 8 3 2 3 13 15 11

9. ليفربول 7 2 4 1 18 9 10

10. برنتفورد 8 2 4 2 15 12 10

11. إيفرتون 8 2 4 2 7 7 10

12. ليدز يونايتد 7 2 3 2 10 10 9

13. بورنموث 8 2 3 3 6 19 9

14. أستون فيلا 8 2 2 4 6 10 8

15. وست هام 8 2 1 5 5 9 7

16. ساوثمبتون 8 2 1 5 8 13 7

17. كريستال بالاس 7 1 3 3 8 11 6

18. ولفرهامبتون 8 1 3 4 3 9 6

19. ليستر سيتي 8 1 1 6 14 22 4

20. نوتنغهام فوريست 8 1 1 6 6 21 4