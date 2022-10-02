قراؤنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



لندن : قرر ولفرهامبتون الأحد التخلي عن خدمات مدربه البرتغالي برونو لاج، وذلك بعدما بات في المراكز الأخيرة من ترتيب الدوري الإنكليزي لكرة القدم إثر خسارته السبت أمام وست هام صفر 2.

ولم يفز ولفرهامبتون سوى بمباراة واحدة من أصل ثماني خاضها هذا الموسم في الدوري الإنكليزي الممتاز، ما جعله قابعاً في المركز الثامن عشر.

وقال رئيس النادي جيف شي إن "برونو مدرب ممتاز، مدرب مجتهد ومتفاني ورجل ودود وحكيم وصادق. كان من دواعي سروري العمل معه ومع طاقمه خلال فترة وجودهما في ولفرهامبتون، وبالتالي كان أمراً حزيناً جداً أن نتخذ هذا القرار الصعب".

ويعاني الفريق هجومياً إذ يملك أسوأ سجل تهديفي في الدوري بثلاثة أهداف فقط، ما دفع بجمهور النادي السبت ضد وست هام الى الغناء له بسخرية "أنت لا تدري ما تفعله".

وخسر ولفرهامبتون تسعة من مبارياته الـ15 الأخيرة بقيادة المدرب البرتغالي البالغ 46 عاماً والذي قاد الفريق الى المركز العاشر في "بريميرليغ" الموسم الماضي بعدما حل بدلاً من مواطنه نونو إشبيريتو سانتو في حزيران/يونيو 2021.