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لندن: استعاد ارسنال نغمة الفوز ومعها صدارة بطولة انكلترا لكرة القدم بفوزه الصريح على مضيفه وجاره برنتفورد 3 صفر السبت في المرحلة السابعة

ورفع ارسنال رصيده الى 18 نقطة متقدما بفارق نقطة واحدة على كل من مانشستر سيتي وتوتنهام.

وكان فريق شمال لندن بدأ الموسم بطريقة مثالية بفوزه في مبارياته الخمس الاولى في الدوري المحلي قبل ان يتعرض لخسارته الاولى هذا الموسم على يد مانشستر يونايتد 1 3 قبل اسبوعين.

وثأر ارسنال بالتالي لخسارته امام برنتفورد بثنائية نظيفة في افتتاح الموسم الماضي.

خاض ارسنال المباراة في غياب قائده وصانع العابه النروجي مارتن اوديغارد، لكن صفوفه شهدت عودة لاعب الوسط المدافع الغاني توماس بارتي بعد شفائه من اصابة عضلية.

في المقابل، خاض برنتفورد المباراة وهو يتمتع بسجل قوي على ارضه لا سيما في مباريات دربي لندن حيث لم يخسر سوى واحدة من اخر 17 خاضها وكانت امام تشلسي صفر 1 في تشرين الاول/اكتوبر عام 2021، مقابل 13 انتصارا و3 تعادلات، لكنه وجد منافسا قويا امامه ليسقط امامه بثلاثية نظيفة.

ولم يتمكن مهاجم برنتفورد ايفان توني صاحب 5 اهداف في الدوري الانكليزي هذا الموسم، من الاحتفال كما يجب باستدعائه الى صفوف منتخب انكلترا للمرة الاولى قبل ايام علما بأنه اول لاعب من برنتفورد يتم دعوته لتمثيل منتخب "الاسود الثلاثة" منذ لس سميث عام 1939، لأنه افتقد الى التموين من زملائه طوال الدقائق التسعين.

افتتاح التسجيل

بعد فترة جس نبض استمرت نحو ربع ساعة، نجح ارسنال في افتتاح التسجيل عندما رفع بوكايو ساكا الكرة من ركلة ركنية ارتقى لها المدافع الفرنسي ويليام صليبا وسددها خلفية برأسه ارتطمت بالقائم وتهادت داخل الشباك (17).

وسرعان ما اضاف ارسنال الهدف الثاني عندما مرر السويسري غرانيت تشاكا كرة عرضية داخل المنطقة ارتقى لها البرازيلي غابريال جيزوس برأسه واودعها الشباك (28). ورفع البرازيلي رصيده من الاهداف في الدوري المحلي الى 4 اهداف هذا الموسم بعد انتقاله الى صفوف فريقه الجديد قادما من مانشستر سيتي.

وحسم ارسنال النتيجة نهائيا في صالحه عندما اضاف الوافد الجديد الى صفوفه البرتغالي فابيو فييرا الهدف الثالث بتسديدة بيسراه من خارج المنطقة ارتطمت بالقائم ودخلت الشباك في اول مباراة يخوضها اساسيا مع فريقه في الدوري (49).

وهبط ايقاع المباراة بعد الهدف الثالث حيث اكتفى ارسنال بتبادل الكرات في منتصف الملعب في حين كانت محاولات برنتفورد خجولة باتجاه مرمى الضيوف.

وشارك اليافع ايثان نوانيري البالغ 15 عاما و181 يوما والذي لا يزال طالبا في المدرسة، في الثواني الاخيرة ليصبح بالتالي اصغر لاعب مشاركة في تاريخ ارسنال وفي الدوري الانكليزي عموما.

يذكر ان مدرب ارسنال الاسباني ميكل ارتيتا استدعى نوانيري للمشاركة في تدريبات الفريق الاول للمرة الاولى امس السبت فقط.