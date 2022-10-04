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روما: واصل أودينيزي مسلسل انتصاراته بفوز سادس توالياً، وقد تحقق في الوقت القاتل على حساب مضيفه هيلاس فيرونا 2-1 بعدما كان متخلفاً الإثنين في ختام المرحلة الثامنة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وبدا أودينيزي في طريقه لهزيمة ثانية للموسم، بعد التي تلقاها افتتاحاً أمام ميلان حامل اللقب 2-4 في 13 آب/أغسطس، بعد تخلفه بهدف للاسكتلندي جوش هويغ من الدقيقة 23 حتى الدقيقة 70 قبل أن يدرك البرتغالي البديل بيتو التعادل، رافعاً رصيده الشخصي الى خمسة أهداف في مستهل الموسم.

وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، خطف السلوفيني ياكا بيول هدف النقاط الثلاث بكرة رأسية إثر ركلة حرة (3+90)، مانحاً فريق المدرب أندريا سوتيل نقطته التاسعة عشرة، ليستعيد بذلك المركز الثالث بفارق نقطة خلف ثنائي الصدارة نابولي وأتالانتا، ونقطتين أمام لاتسيو وميلان.

وسيكون فريق سوتيل أمام اختبارين صعبين جداً في المرحلتين المقبلتين ضد أتالانتا الذي يحتل الوصافة بفارق الأهداف خلف نابولي، ولاتسيو توالياً.

أما هيلاس فيرونا، ففرط بفوزه الثاني للموسم وبقي رصيده عند خمس نقاط في المركز الثامن عشر.

في ما يأتي النتائج والترتيب في المرحلة 8 ضمن بطولة ايطاليا لكرة القدم

السبت

نابولي - تورينو 3 - 1

إنتر - روما 1 - 2

إمبولي - ميلان 1 - 3

الأحد

لاتسيو - سبيتسيا 4 - 0

ليتشي - كريمونيزي 1 - 1

ساسوولو - ساليرنيتانا 5 - 0

سمبدوريا - مونتسا 0 - 3

أتالانتا - فيورنتينا 1 - 0

يوفنتوس - بولونيا 3 - 0

الإثنين

فيرونا - أودينيزي 1 - 2

الترتيب (لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط):

1. نابولي 8 6 2 0 18 6 20

2. أتالانتا 8 6 2 0 12 3 20

3. أودينيزي 8 6 1 1 17 8 19

4. لاتسيو 8 5 2 1 17 5 17

5. ميلان 8 5 2 1 16 9 17

6. روما 8 5 1 2 10 8 16

7. يوفنتوس 8 3 4 1 12 5 13

8. ساسوولو 8 3 3 2 10 8 12

9. إنتر 8 4 0 4 14 13 12

10. تورينو 8 3 1 4 7 10 10

11. فيورنتينا 8 2 3 3 7 7 9

12. سبيتسيا 8 2 2 4 7 15 8

13. ليتشي 8 1 4 3 7 9 7

14. ساليرنيتانا 8 1 4 3 10 13 7

15. إمبولي 8 1 4 3 7 10 7

16. مونتسا 8 2 1 5 7 14 7

17. بولونيا 8 1 3 4 7 13 6

18. فيرونا 8 1 2 5 7 15 5

19. كريمونيزي 8 0 3 5 6 15 3

20. سمبدوريا 8 0 2 6 4 16 2