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روما : أكّد لاتسيو بقاءه في رباعي المقدّمة بتحقيق فوزه الثالث توالياً بانتصار عريض السبت على ضيفه سبيتسيا برباعية نظيفة، ضمن منافسات المرحلة الثامنة من الدوري الإيطالي في كرة القدم.

وقسّم لاتسيو أهدافه الأربعة مناصفة بين شوطي المباراة، فأحرز هدفي الشوط الأول ماتيا زاكاني (12) وأليسيو رومانيولي (24)، قبل أن يحرز الصربي سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش ثنائيته على الملعب الأولمبي في روما (61 و90+1)، ليتمركز أصحاب الأرض في المركز الثالث مؤقتاً مع 17 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن نابولي المتصدر.

ويتساوى فريق ماوريتسيو ساري بالنقاط الـ17 مع ميلان الرابع وأتالانتا صاحب المركز الثاني الذي يستضيف فيورنتينا في وقت لاحق. وقد يتراجع لاتسيو إلى المركز الرابع في حال عدم خسارة أتالانتا وفوز أودينيزي على فيرونا الاثنين.

من جهته، بات فريق سبيتسيا الذي تلقى خسارته الرابعة هذا الموسم، في المركز الثاني عشر مع ثماني نقاط.