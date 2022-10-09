قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر

إضغط هنا للإشتراك



استانا (كازاخستان): احرز الصربي نوفاك ديوكوفيتش لقب بطل دورة أستانا في كرة المضرب (500 نقطة) بفوزه على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 6-3 و6-4 في المباراة النهائية الاحد.

وكرَس الصربي بالتالي تفوقه على اليوناني بعد ان رفع عدد انتصاراته عليه الى 8 مقابل خسارتين، رافعاً رصيده الى 90 لقباً في مسيرته والرابع منذ مطلع العام الحالي.

وكان ديوكوفيتش توج أيضاً بطلاً في دورة تل أبيب الاحد الماضي بفوزه على الكرواتي مارين تشيليتش.

وقال ديوكوفيتش "أنا سعيد للعب بهذا المستوى في هذه الحقبة من مسيرتي. أنا في الخامسة والثلاثين من عمري ولست في سن الخامسة والعشرين".

وأضاف "خبرتي في هذا النوع من المباريات تساعدني على مقاربتها بأفضل طريقة".

في المقابل، لم يتمكن تسيتسيباس الذي كان يخوض سادس نهائي له هذا العام من احراز لقبه الثالث خلال الموسم الحالي.

شهية على الألقاب

وكسر ديكوفيتش ارسال منافسه في الشوط الثامن من المجموعة الأولى ليفوز بها، قبل ان يكرر السيناريو في الشوط الخامس من الثانية ويحسم المباراة في صالحه في ساعة و14 دقيقة.

وغاب ديوكوفيتش عن الملاعب لنحو 3 اشهر بعد تتويجه بطلا لويمبلدون وتحديدا عن سلسلة المباريات الاستعدادية لبطولة فلاشينغ ميدوز في الولايات المتحدة وكندا لرفضه تلقي اللقاح ضد فيروس كورونا.

علق على هذا الامر بقوله "انقطاعي عن خوض الدورات والبطولات جعلتني شهيتي أكبر على إحراز الألقاب. لم أكن أحلم بعودة أفضل من هذه".

وختم "أتطلع قدماً لإنهاء العام بأفضل طريقة ممكنة كما فعلت في الاسبوعين الاخيرين".

ولم يخسر ديوكوفيتش صاحب 21 لقباً كبيراً في بطولات الغراند سلام، اي مباراة منذ سقوطه في الدور ربع النهائي من بطولة رولان غاروس امام الاسباني رافايل نادال.

وضمن ديوكوفيتش بالتالي من خلال تتويجه في دورة أستانا في المشاركة في بطولة الماسترز المقررة في تورينو من 13 الى 20 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.