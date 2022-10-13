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برشلونة: فازت رابطة الدوري الاسباني لكرة القدم بأمر قضائي ضد مجموعة بي إن الإعلامية يقضي بتجميد 50 مليون يورو (48.5 مليون دولار) من أصولها، وذلك لعدم دفع مستحقاتها مقابل حقوق البث التلفزيوني.

يُنظر إلى الخلاف على نطاق واسع على أنه حلقة حديثة في الخلاف بين رئيس الليغا خافيير تيباس ورئيس مجلس إدارة مجموعة بي إن القطري ناصر الخليفي، وهو أيضًا رئيس نادي باريس سان جرمان الفرنسي.

وعلّقت محكمة إسبانية مؤقتًا مبلغ 50 مليون يورو بانتظار جلسة استماع كاملة في القضية، وفقًا لوثائق المحكمة الصادرة الاثنين والتي اطلعت عليها وكالة فرانس برس.

وأكد متحدث باسم "لا ليغا" أن رابطة الدوري سعت للحصول على تعويضات قانونية "لضمان دفع المبالغ المستحقة من عقود حقوق البث التلفزيوني الدولية بعد امتناع بي إن عن تسديدها".

تبث المجموعة الإعلامية مباريات الدوري الإسباني عبر ثلاث قارات وفي 35 دولة، ودفعت ما يُقدر بنحو 1.5 مليار يورو للدوري على مدى السنوات الخمس الماضية.

قال متحدث باسم المجموعة الإعلامية لوكالة فرانس برس "لن نناقش علنًا المحادثات الخاصة التي أجريناها مع لا ليغا، أو أي صاحب حقوق في هذا الشأن، في ما يتعلق بعقود محددة. هذه ليست الطريقة التي يجب أن تُدار بها الأعمال، وخاصة من قبل مؤسسات مهنية ورائدة".