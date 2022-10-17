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قال مهاجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي إنه لم يطلب الرحيل عن النادي الفرنسي، وسط تقارير تفيد بأنه أراد الرحيل في يناير/كانون الثاني.

وكان مبابي، لاعب المنتخب الفرنسي البالغ من العمر 23 عاما، قد وقّع عقدا جديدا مدته ثلاث سنوات مع باريس سان جيرمان في مايو/أيار الماضي.

وكان اسم مبابي، الذي ساعد منتخب بلاده في الفوز بكأس العالم في عام 2018، قد ارتبط بقوة بأحاديث عن صفقة انتقال إلى ريال مدريد.

وبعد فوز باريس سان جيرمان بهدف أحرزه البرازيلي نيمار مقابل لا شيء على فريق مرسيليا يوم الأحد، قال مبابي الذي صنع هدف الفوز إنه "في غاية السعادة"، مضيفا: "لم أطلب أبدا الرحيل في يناير".

وشاعت تقارير تفيد برغبة مبابي في الرحيل قبيل مباراة في دوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان وبنفيكا البرتغالي يوم الثلاثاء.

وقال مبابي: "لا أفهم سبب ظهور القصة يوم المباراة. لقد كنت مصدوما مثل الجميع".

"يمكن أن يظن الناس أنني على صلة بذلك، لكنني لم أكن أبدا".

نيمار يسجل هدفه رقم 200

Getty Images هدف نيمار كان رقم 200 للاعب البرازيلي في مسيرته على مستوى الأندية

وسجل نيمار هدف المباراة الوحيد لفريقه باريس سان جيرمان على أرضه أمام ضيفه مرسيليا، ليبقي بذلك الفريق متصدرا، بلا هزيمة، قائمة الدوري الفرنسي.

وتصدى حارس مرسيليا لتسديدتين من الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي سدّد أيضا ركلة حرة ضلّت الطريق إلى زاوية المرمى.

وجاء هدف المباراة في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول عندما سدّد نيمار كرة مرّرها إليه مبابي لتجد طريقها إلى شباك مرسيليا عبر الزاوية السفلى للمرمى.

وكان فريق مرسيليا يعاني نقصا عدديا بعد طرد صمويل غيغو إثر اعتراض خطِر لنيمار.

في المقابل، أُتيحت لفريق مرسيليا عدة فرص، منها واحدة لجوناثان كلاوس، تصدى لها حارس باريس سان جيرمان جانلويجي دوناروما.

وبالفوز في تسع مباريات، والتعادل في اثنتين، يتصدر باريس سان جيرمان ترتيب قائمة الدوري الفرنسي، متقدّما على أقرب منافس له - لوريان - بفارق ثلاث نقاط.