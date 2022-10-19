قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك

إضغط هنا للإشتراك



لوس أنجليس: سجل النجم ستيفن كوري 33 نقطة ليستهل غولدن ستايت ووريرز حملة الدفاع عن لقبه في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين بفوز 123-109 على ضيفه لوس أنجليس ليكرز الثلاثاء، في اليوم الافتتاحي للموسم الجديد.

بعد حصولهم على خواتم مرصعة بالماس ورفع لافتة البطولة في حفل أقيم ما قبل المباراة في ملعب "تشايس سنتر" في سان فرانسيسكو، قدم ووريرز أداءً مبهرًا للتغلب على ليبرون جيمس وليكرز بشكله الجديد.

لقد طغى على الموسم الإعدادي لووريرز الإشكال الذي وقع في التدريبات عندما لكم درايموند غرين زميله جوردان بول وأوقعه أرضًا - ما وصفه المدرب ستيف كير بأنه "أكبر أزمة" منذ وصوله الى رأس الجهاز الفني منذ ثماني سنوات.

لكن ووريرز لم يبدُ متأثرًا بهذه الحادثة في مباراته الاولى مؤكدًا أنه سيكون مرشحًا بقوة للدفاع عن لقبه. تواجد بول وغرين سويًا على أرض الملعب وأظرا أنهما يرغبان في وضع ما حدث خلفهما، لا سيما عندما مرر الأول كرة ذكية الى الثاني تابعها في السلة في منتصف الربع الثالث.

مباراة تنافسية لليكرز

أما ليكرز الذي خاض مباراته التنافسية الاولى بإشراف المدرب الجديد دارفين هام، فبدا منضبطًا أكثر دفاعيًا، لكن قدرات ووريرز فاقت قدراته.

سجل ليبرون جيمس (37 عامًا) 31 نقطة و14 متابعة و8 تمريرات حاسمة مقابل 27 نقطة لأنتوني ديفيس و19 لراسل وستبروك.

قال كوري "كان الحفل احتفالًا رائعًا، لأخذ وقت للتفكير في ما أنجزناه، ومشاهدة اللافتة ترتفع وأفضل لحظات (الموسم الماضي)".

وتابع "من الصعب بعد ذلك أن تقلب الصفحة وتلعب مباراة كرة سلة، ولكن عرفنا كيف نقوم بذلك. الآن بإمكاننا التطلع قدمًا للموسم".

مباراة افتتاحية أخرى

في المباراة الافتتاحية الأخرى للموسم، سجل كل من جايسون تايتوم وجايلن براون 35 نقطة ليقودا بوسطن سلتيكس للفوز 126-117 على ضيفه فيلادلفيا سفنتي سيكرز.

وقدّم تايتوم الذي كان عرضة للانتقادات بعد أدائه المتواضع في نهائي العام الماضي أمام ووريرز أداء مميزًا على ملعب "تي دي غاردن".

وحقق المدرب المؤقت جو مازولا الفوز الأول بعد أن تولى منصب المدير الفني الشهر الماضي بعد الإيقاف المفاجئ للأميركي النيجيري إيمي أودوكا.

تم حظر أودوكا، أحد أبرز المدربين الصاعدين في الدوري، لموسم 2022-2023 بأكمله بعد ظهور تفاصيل عن علاقة غير لائقة مع إحدى السيدات ضمن طاقم سلتيكس.

كان جيمس هاردن الأفضل من جانب فيلادلفيا مع 35 نقطة مقابل 26 للكاميروني جويل إمبييد.