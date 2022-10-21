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ميلانو : أعلن الدولي الفرنسي السابق وأسطورة بايرن ميونيخ الالماني فرانك ريبيري الجمعة اعتزاله كرة القدم عن 39 عامًا، مستسلمًا لإصابة في الركبة أبعدته عن المنافسات مع ساليرنيتانا في الدوري الإيطالي هذا الموسم.

خاض لاعب الجناح الذي حل مع فرنسا وصيفًا لبطل العالم في مونديال 2006، أفضل أيام مسيرته مع بايرن الذي توج معه على مدى 12 عامًا بلقب الدوري تسع مرات ودوري أبطال أوروبا عام 2013.

كتب عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي بأربع لغات "الكرة تتوقف. المشاعر في داخلي لا"، مرفقة بفيديو يختصر فيه مسيرته مع المنتخب والاندية التي لعب لها.

لم يلعب ريبيري مع ساليرنيتانا الذي انضم إليه في 2021 قادمًا من فيورنتنا، منذ المرحلة الاولى هذا الموسم خلال الخسارة أمام روما عندما دخل بديلا، وقد ترددت شائعات اعتزاله في الاسابيع الاخيرة.

قال وكيله دافيدي ليبي لوكالة فرانس برس قبل أسبوعين إنه "من المرجح جدًا" أن يضع نهاية لمسيرته.

وأعلن ساليرنيتانا في بيان أنه توصل الى "اتفاق مشترك" لإنهاء عقد اللاعب، مؤكدًا أنه سيبقى في النادي ولكن من أجل لعب "دور آخر".

بدأ مسيرته الاحترافية مع بولوني في العام 2000 وتنقل بين عدة أندية أبرزها مرسيليا (2005 2007) وبايرن ميونيخ (2007 2019) وحقق على مدى 22 عامًا 24 لقبًا، 23 منها مع بايرن، بالاضافة الى كأس تركيا مع غلطة سراي عام 2005.

حل ثالثًا في ترتيب جائزة الكرة الذهبية 2013 عندما قاد بايرن الى ثلاثية تاريخية واعتبر الكثير من النقاد أنه الاحق بها قبل أن يحرزها البرتغالي كريستيانو رونالدو، علمًا أن الفرنسي فاز في العام ذاته بجائزة "ويفا" لأفضل لاعب في أوروبا.

قال حينها "ماذا عساي أن أفعل أكثر من الفوز بكل شيء مع بايرن؟ (لأفوز بالكرة الذهبية)".

ودّعه النادي البافاري الجمعة بالقول "وضع أحد أفضل اللاعبين في تاريخنا نهاية لمسيرته المذهلة، شكرًا لكل شيء...أسطورة".

سجل خلال 425 مباراة مع بايرن 124 هدفًا و182 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات.

أضاف الفرنسي في رسالة الوداع "اليوم، رغم الجهود التي قمت بها في الاشهر الثلاثة الاخيرة، تفاقم الألم في ركبتي والأطباء كانوا واضحين. ليس لدي خيار، يجب أن أتوقف عن اللعب".