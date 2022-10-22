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Austin (الولايات المتحدة): سجّل شارل لوكلير سائق فيراري أسرع زمن في التجارب الحرة من جائزة الولايات المتحدة الكبرى، الجولة الـ 19 من بطولة العالم للفورمولا واحد، التي تحاول الاستفادة منها شركة بيريلي لاختبار إطارات موسم 2023.

وستفيد هذه النتيجة سائق إمارة موناكو في منافسته على المركز الثاني في ترتيب السائقين ضمن بطولة العالم، مع المكسيكي سيرخيو بيريس (ريد بول) الذي حقق المركز العاشر في الفترة الثانية من تجارب الجمعة. وتعرّض بيريس لعقوبة ارجاعه خمسة مراكز يوم السباق، بسبب تغييرات زائدة في محرّكه.

ويتقدّم بيريس (253) بفارق نقطة عن لوكلير في المركز الثاني، فميا يحلق الهولندي ماكس فيرستابن (ريد بول) في الصدارة (366) بعدما ضمن احراز لقب بطولة العالم للموسم الثاني توالياً.

ولدى الصانعين، يبدو ريد بول مرشحاً للتويج مرة خامسة، اذ يتصدر مع 619 نقطة مقابل 454 لفيراري، قبل أربع سباقات من نهاية الموسم.

ويسعى "ماد ماكس" فيرستابن لمعادلة الرقم القياسي لأكثر عدد من الانتصارات في عام واحد بحوزة الأسطورة الألماني ميكايل شوماخر (13 من أصل 18 سباقاً مع فيراري عام 2004) ومواطن الأخير بطل العالم أربع مرات سيباستيان فيتل (13 من أصل 19 مع ريد بول عام 2013).

لكن فريقه ريد بول يحاول الدفاع عن سمعته بعد اتهامات بـ "الغش" وتخطي سقف النفقات المحددة من قبل الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) في الموسم الماضي.

وحسب "فيا" الهيئة الحاكمة للسيارات، تجاوز فريق ريد بول حد الإنفاق البالغ 145 مليون دولار مع "خرق بسيط" للحد الأقصى، يُعتقد أنه 5 في المئة، أو 7.25 ملايين دولار.

نتائج الجولة الأولى:

كارلوس ساينس (إسبانيا/فيراري) 1:36.857 د (19 عدد اللفات)

ماكس فيرستابن (هولندا/ريد بول) 1:37.081 (15)

لويس هاميلتون (بريطانيا/مرسيدس) 1:37.332 (20)

لانس سترول (كندا/أستون مارتن) 1:37.460 (23)

سيرخيو بيريس (المكسيك/ريد بول) 1:37.515 (19)

فرناندو ألونسو (إسبانيا/ألبين) 1:37.713 (25)

جورج راسل (بريطانيا/مرسيدس) 1:37.802 (23)

بيار غاسلي (فرنسا/ألفاتاوري) 1:37.810 (24)

لاندو نوريس (بريطانيا/ماكلارين) 1:37.856 (23)

سيباستيان فيتل (ألمانيا/أستون مارتن) 1:38.041 (25)

استيبان أوكون (فرنسا/ألبين) 1:38.102 (24)

دجو غوانيو (الصين/ألفا روميو) 1:38.276 (21)

ألكسندر ألبون (تايلاند/وليامس) 1:38.422 (21)

يوكي تسونودا (اليابان/ألفاتاوري) 1:38.898 (23)

ميك شوماخر (ألمانيا/هاس) 1:38.922 (20)

روبرت شفارتسمان (اسرائيل/فيراري) 1:38.951 (21)

أليكس بالو (إسبانيا/ماكلارين) 1:39.911 (21)

تيو بورشير (فرنسا/ألفا روميو) 1:40.175 (19)

لوغان سارجنت (الولايات المتحدة/وليامس) 1:40.325 (23)

انتونيو جوفيناتسي (إيطاليا/هاس) 1:43.063 ( 4)

نتائج الجولة الثانية:

شارل لوكلير (موناكو/فيراري) 1:36.810 د (37 عدد اللفات)

فالتيري بوتاس (فنلندا/ألفا روميو) 1:37.525 (37)

دانيال ريكياردو (استراليا/ماكلارين) 1:37.627 (40)

كارلوس ساينس (إسبانيا/فيراري) 1:38.232 (26)

ميك شوماخر (ألمانيا/هاس) 1:39.507 (26)

لاندو نوريس (بريطانيا/ماكلارين) 1:39.547 (26)

ماكس فيرستابن (هولندا/ريد بول) 1:39.575 (26)

لويس هاميلتون (بريطانيا/مرسيدس) 1:39.698 (26)

بيار غاسلي (فرنسا/ألفاتاوري) 1:39.840 (26)

سيرخيو بيريس (المكسيك/ريد بول) 1:39.852 (26)

كيفن ماغنوسن (الدنمارك/هاس) 1:40.084 (24)

يوكي تسونودا (اليابان/ألفاتاوري) 1:40.178 (26)

جورج راسل (بريطانيا/مرسيدس) 1:40.562 (26)

دجو غوانيو (الصين/ألفا روميو) 1:40.664 (26)

لانس سترول (كندا/أستون مارتن) 1:40.806 (26)

استيبان أوكون (فرنسا/ألبين) 1:41.310 (26)

فرناندو ألونسو (إسبانيا/ألبين) 1:41.334 (26)

ألكسندر ألبون (تايلاند/وليامس) 1:41.853 (26)

سيباستيان فيتل (ألمانيا/أستون مارتن) 1:41.857 (26)

نيكولاس لطيفي (كندا/وليامس) 1:42.317 (26)