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لوس انجليس: سجّل لاعب بوسطن سلتيكس جايسون تايتوم 40 نقطة ليقود فريقه للفوز على أورلاندو ماجيك 126-120 ويحقق انتصاره الثالث توالياً ويتصدّر توتيب المنطقة الشرقية في الدوري الأميركي للمحترفين بكرة السلة، فيما مني فيلادبفيا سفنتي سيكسرز بالخسارة الثالثة توالياً وهذه المرة أمام سان أنتونيو سبيرز 105-114.

وعلى أرض أورلاندو، أسهم تألق تايتوم والنقاط الـ27 التي أحرزها ديريك وايت في تحقيق الفوز لسلتيكس الذي خاض مباراة أخرى تضمنت 21 تغييراً بنقاط التقدّم مع عدم قدرة أي من الفريقين الحفاظ على تقدّم بأكثر من 9 نقاط.

وسجّل ويندل كارتر، لاعب أورلاندو الضخم، ليعادل النتيجة 111-111 بسلة ساحقة قبل 4:23 دقائق من نهاية المباراة.

ثم ارتكب كارتر نفسه خطأ بعد ذلك على تايتوم الذي أحرز رميتين حرّتين وأشعل المباراة ومنح بوسطن التقدم.

وكان تيرينس روس أفضل مسجّل لدى أورلاندو ماجيك برصيد 29 نقطة، فيما أضاف باولو بانشيرو 23 نقطة، من دون أن يمنعا خسارة ثالثة توالياً لفيريقهما.

وهو عدد الخسارات نفسه لسفنتي سيكسرز الذي سقط أمام سان أنتونيو في طريق الأخير إلى فوزه الثاني توالياً.

وسجّل ديفين فاسيل 22 نقطة، وأضاف كيلدون جونسون 21 نقطة وتري جونز 17 لسان أنتونيو، بينما أحرز دوغ ماكديرموت أربع رميات ثلاثية في طريقه إلى تسجيل 14 نقطة.

ويتمتّع هذا الثلاثي الذي أحرز أكبر عدد من النقاط لسان أنتونيو، بخبرة لا تتعدى ثلاث سنوات في الدوري، وقال مدربهم غريغ بوبوفيتش إنه أعجب بأداء الفريق الشاب.

واعتبر بوبوفيتش أن "ما ظهر لي هو أنهم جادون في التحسن ومعرفة شكل الدوري".

صمود سان أنتونيو

وصمد سان أنتونيو أمام 40 نقطة من نجم فيلادلفيا الكبير الكاميروني جويل إمبيد، وتمكّن من الحدّ من فعالية جيمس هاردن الذي أحرز 12 نقطة فقط.

وقال مدرب سيكسرز دوك ريفرز "لسنا جاهزين بعد. بصراحة، لسنا كذلك. لسنا مستعدين للفوز بعد. يمكنك أن تشعر بذلك ولذا لدينا الكثير من العمل للقيام به".

وأضاف "يبدو الأمر كما لو لعبنا هاتين المباراتين الأوليين بقوة، ونافسنا، ثم شعرنا بأننا حسناً، الآن يمكننا الفوز ببعض المباريات، لا يزال يتعين علينا الخروج وكسب المباراة".

وفي دالاس، سجل السلوفيني لوكا دونتشيتش 21 من نقاطه الـ32 في الربع الأول، ليحقق مافريكس فوزاً كبيراً على ممفيس غريزليز 137-96 في المباراة الافتتاحية على أرضه.

وبعدما أحرز 49 نقطة في العرض الرائع أمام هيوستن روكتس، أنهى جا مورانت هذه المباراة برصيد 20 نقطة لغريزليز الذي كان في موقف دفاعي منذ البداية.

وتقدّم دالاس بفارق وصل إلى 25 نقطة في الشوط الأول، ومع سير المباراة بشكل مثالي لمافريكس، جلس دونتشيتش على مقاعد البدلاء في الربع الرابع.

أنتيتوكونمبو الأفضل

وفي ميلووكي، سجل اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو 44 نقطة ليقود باكس إلى افتتاح مبارياته الست على أرضه بفوز بنتيجة 125-105.

وكان أفضل لاعب في الدوري الأميركي للمحترفين مرتين، فعالاً بشكل مخيف في أقل من 28 دقيقة على أرض الملعب، محرزاً 17 سلة من أصل 21 محاولة، بما في ذلك تسديدتين من ثلاث عن مدى ثلاث نقاط.

وسجّل اليوناني أيضاً 12 متابعة وثماني رميات حرة من أصل 13. ومع 3508 رميات حرة خلال مسيرته، تفوق على الرقم التاريخي لسيدني مونكريف في باكس (3505).

وفي ميامي، سجّل جيمي باتلر 24 نقطة وأضاف ماكس ستروس 20 نقطة بعد دخوله بديلاً، ليتفوق هيت على تورونتو رابتورز 112-109 في مباراة شهدت طرد لاعب من كل فريق.

وفي مباريات أخرى، خسر ساكرامنتو كينغز أمام ضيفه لوس أنجليس كليبرز 109-111، فيما فاز دنفر ناغتس على أرضه أمام أوكلاهوما سيتي ثاندر 122-117.

وسقط شيكاغو بولز أمام كليفلاند كافالييرز 96-128، فيما فاز إنديانا بايسرز على ديترويت بيستونز 124-115.