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لوس أنجليس: ألحق شيكاغو بولز بضيفه بوسطن سلتيكس خسارته الأولى هذا الموسم بفوزه عليه 120-102 الإثنين في مباراة شهدت طرد مدرب الفريق الخاسر جو مازولا ونجمه غرانت وليامس، فيما حقق بورتلاند ترايل بلايزرز متصدر المنطقة الغربية فوزه الرابع توالياً على حساب دنفر ناغتس 135-110 وذلك ضمن منافسات دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

وبعدما افتتح رصيده بثلاثة انتصارات متتالية، بدا أن سلتيكس يتجه لتحقيق الرابع بتقدمه في بعض فترات الربع الأول بفارق 19 نقطة على ملعب يونايتد سنتر في شيكاغو.

غير أن شيكاغو ردّ بقوة في الربع الثاني ليحول دون تسجيل سلتيك سوى 15 نقطة مقابل 35 لصالحه، متقدماً 65-54 عند الاستراحة.

وتابع صاحب الأرض على المنوال ذاته، فأضاف 35 نقطة في الربع الثالث ليتقدم بفارق 21 قبل خوض الرابع الأخير.

النواقص الدفاعية

وتزامن تراجع أداء سلتيكس داخل الملعب مع طرد مدربه المؤقت مازولا الذي حلّ بدلاً من الموقوف للموسم بأكمله الاميركي النيجيري إيمي أودوكا على خلفية اقامته علاقة جنسية مع إحدى أعضاء الفريق، وعودته إلى غرفة تبديل الملابس بعدما اعترض بشدة مع لاعبه جايسون تاتوم على قرار تحكيمي.

ألقى مازولا باللوم في طرده على فقدان رباطة جأشه، وعلّق قائلاً أمام الصحافيين "هذا مؤسف".

وأضاف "علينا أن نتحلى بالهدوء في جميع المواقف. بغض النظر عما يحدث، يجب أن نكون أفضل وأكثر اتحاداً، وهذا يبدأ مني".

وأردف مازولا الذي أدرك النواقص الدفاعية والتي سمحت لشيكاغو بالعودة إلى أجواء اللقاء بعد البداية الرائعة لفريقه "أعتقد أننا تخلينا عن الدفاع. عندما تبدأ بداية رائعة من هذا القبيل، عليك مواصلة اللعب خاصة عندما تلعب خارج ملعبك".

وساءت الأمور أكثر بالنسبة لسلتيكس في الربع الرابع مع طرد وليامس اثر احتكاكه بالحكم بعدما كان يهم بالوقوف عقب وقوعه أرضاً.

وبرز في صفوف الفائز ديمار ديروزان كأفضل المسجلين مع 25 نقطة، فيما أضاف أيو دوسونمو 22 نقطة وزاك لافين 19 والمونتينيغري نيكولا فوتشيفيتش 18 وديريك جونز جونيور 10.

في المقابل، كان الأفضل عند سلتيكس الثنائي تاتوم مع 26 نقطة وجايلن براون (21).

مورانت ومزيد من السحر

في بورتلاند، تابع ترايل بلايزرز سلسلة انتصاراته بفوز رابع توالياً جاء على حساب ناغتس 135-110، في حين اكتفى نجم الأخير أفضل لاعب في الموسم المنتظم آخر سنتين العملاق الصربي نيكولا يوكيتش بتسجيل 9 نقاط فقط،إضافة إلى 9 متابعات ومثلها كرات حاسمة.

وتألق في صفوف الفائز كأبرز المسجلين داميان ليلارد مع 31 نقطة غداة تسجيله 41 نقطة في الفوز على لوس أنجليس ليكرز.

وكان ليلارد ضمن قائمة من 6 لاعبين في بورتلاند تخطوا حاجز العشر نقاط، أبرزهم أنفني سايمونز (29) وجيرامي غرانت (21).

عند الفريق الخاسر، كان آرون غوردون أبرز المسجلين مع 26 نقطة، فيما أضاف ميكايل بورتور جونيور 18 ونازهون هايلاند 15.

في ممفيس، سجل كل من جا مورانت وديسموند باين 38 نقطة وقادا غريزليز للفوز على بروكلين نتس 134-124.

وقدّم مورانت (23 عاماً) مرة جديدة أداء خارقاً اذ تخطى حاجز الـ 34 نقطة في المباراة للمرة الرابعة توالياً هذا الموسم، ولكنه اضطر لمشاركة لقب أفضل مسجل للفريق الفائز مع زميله باين الذي حقق 8 رميات ثلاثية من أصل 10 محاولات من اجمالي نقاطه.

إيرفينغ يثني على مورانت

ورغم تفوق غريزليز، إلاّ أن نتس لم يستسلم وأبقى النتيجة متقاربة بفضل الثنائي كيفن دورانت وكايري إيرفينغ مع 37 نقطة لكل منهما.

وهي المرة الأولى منذ 1983 ينجح أربعة لاعبين في أن يسجل كل منهم 35 نقطة أو أكثر في مباراة واحدة.

قال ايرفينغ "عندما تتخلى عن 39 نقطة في الربع الأول و45 في الربع الثالث، فهذه (المسألة) ليست مجرد سمة لفريق عظيم دفاعياً".

وأثنى إيرفينغ على مورانت، منافسه في تلك الأمسية، قائلاً "يدرس اللعبة بشكل رائع ويأخذ مسيرته على محمل الجد".

وأردف "من سمات اللاعب العظيم أنه لا يخاف، ومورانت لا يخاف...".

وحقق فيلادلفيا سفنتي سيكسرز فوزه الأوّل هذا الموسم وجاء على حساب إنديانا بايسرز 120-106.

وقاد جيمس هاردن فريقه بتسجيله 29 نقطة، فيما أضاف الكاميروني جويل إمبيد 26.

تورنتو يحسم الفوز

وفي ميامي، سجل الثنائي فريد فاتفيلت والكاميروني باسكال سياكام 47 نقطة وقادا فريقهما تورونتو رابتورز للفوز على صاحب الأرض 98-90.

وحسم تورنتو الفوز لصالحه في الربع الأخير بتسجيله 27 نقطة، منها 5 رميات ثلاثية، مقابل 17 لميامي هيت.

وخسر مينيسوتا تمبروولفز مع أداء متواضع للوافد الجديد الفرنسي رودي غوبير (11 نقطة و7 متابعات) أمام سان أنتونيو سبيرز 106-115.