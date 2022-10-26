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ميلانو : بلغ إنتر ميلان الإيطالي الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم بفوزه الكبير على ضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي 4 صفر الأربعاء في ميلانو في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة، فيما خرج برشلونة الإسباني خالي الوفاض.

وسجل الأرميني هنريخ مخيتاريان (35) والبوسني إدين دجيكو (42 و66) والبديل البلجيكي روميلو لوكاكو (87) الأهداف.

وحقق إنتر الأهم لأنه كان بحاجة إلى الفوز لحسم البطاقة الثانية في المجموعة بعد بايرن ميونيخ الألماني وإقصاء برشلونة الذي سيواصل مشواره القاري في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" بضمان المركز الثالث كونه يملك أربع نقاط مقابل لاشيء للفريق التشيكي الأخير.

الفوز الثالث

وهو الفوز الثالث لإنتر ميلان فعزز موقعه في المركز الثاني برصيد 10 نقاط بفارق نقطتين خلف بايرن ميونيخ الذي يحل ضيفاً على برشلونة في قمة باتت هامشية.

ويحل إنتر ميلان ضيفاً على بايرن ميونيخ الثلاثاء المقبل في قمة حسم الصدارة في حال تعثر الفريق البافاري أمام برشلونة لاحقاً.

وبات إنتر عاشر الأندية المتأهلة إلى ثمن النهائي بعد نابولي الإيطالي (المجموعة الأولى) وكلوب بروج البلجيكي (الثانية) وبايرن ميونيخ (الثالثة) وتشلسي الإنكليزي (الخامسة) وريال مدريد الإسباني (السادسة) ومانشستر سيتي الإنكليزي وبوروسيا دورتموند الألماني (السابعة) وباريس سان جرمان الفرنسي وبنفيكا البرتغالي (الثامنة).

وكانت أخطر فرصة انفراد فيديريكو ديماركو داخل المنطقة فسدد كرة قوية ارتدت من الحارس ييندريخ ستانيك قبل أن يشتتها الدفاع وتهيأت مرة أخرى أمام ديماركو سددها من مسافة قريبة في الشباك الخارجية (25).

مخيتاريان

ونجح إنتر في ترجمة أفضليته إلى هدف سجله مخيتاريان بضربة رأسية من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية لأليساندرو باستوني تابعها على يسار الحارس (35).

وأضاف دجيكو الهدف الثاني عندما تلقى عرضية أمام المرمى الخالي من ديماركو فتابعها بسهولة داخل الشباك (42).

وحرم القائم الايسر مخيتاريان من هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه برده تسديدته القوية الرائعة من خارج المنطقة (55).

وأبعد الحارس ستانيك تسديدة "على الطاير" للمهاجم الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس من داخل المنطقة الى ركنية اثر تمريرة من ديماركو (57).

وأضاف دجيكو هدفه الشخصي الثاني له والثالث لفريقه بتسديدة زاحفة بيسراه من داخل المنطقة اثر تمريرة من مارتينيس (66).

وأنقذ الحارس ستانيك مرماه من هدف رابع بإبعاده بصعوبة تسديدة قوية زاحفة للمدافع الدولي الهولندي دانزل دامفريس من خارج المنطقة الى ركنية لم تثمر (82).

وكلل لوكاكو عودته إلى المنافسة بعد تعافيه من إصابة ابعدته لمدة شهرين، بتسجيله الهدف الرابع بعد أربع دقائق من دخوله مكان الأرجنتيني مارتينيس، بعد لعبة مشتركة مع مواطن الأخير خواكين كوريا أنهاها بتسديدة قوية زاحفة من داخل المنطقة داخل المرمى (87).