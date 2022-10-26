قراؤنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



امستردام: بلغ ليفربول الإنكليزي، وصيف بطل النسخة الأخيرة، الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم بفوزه على مضيفه أياكس أمستردام الهولندي 3 صفر الأربعاء على ملعب "يوهان كرويف أرينا" في أمستردام في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى.

وسجل المصري محمد صلاح (42) والأوروغوياني داروين نونييس (49) وهارفي إيليوت (52) الأهداف.

وكان ليفربول بحاجة الى التعادل فقط لحجز بطاقته الى ثمن النهائي لكنه حقق الفوز الرابع توالياً معززاً وصافته للمجموعة برصيد 12 نقطة قبل القمة المرتقبة الثلاثاء المقبل على ملعب "أنفيلد" على الصدارة مع نابولي الإيطالي الذي حقق فوزه الخامس تواليا عندما تغلب على ضيفه رينجرز الاسكتلندي 3 صفر.

وارتفع عدد الأندية المتأهلة إلى ثمن النهائي إلى 11 بعد نابولي (المجموعة الأولى) وكلوب بروج البلجيكي (الثانية) وبايرن ميونيخ وإنتر ميلان الإيطالي (الثالثة) وتشلسي الإنكليزي (الخامسة) وريال مدريد الإسباني حامل اللقب (السادسة) ومانشستر سيتي الإنكليزي وبوروسيا دورتموند الألماني (السابعة) وباريس سان جرمان الفرنسي وبنفيكا البرتغالي (الثامنة).

وكان أياكس أمستردام صاحب الأفضلية منذ البداية سعيا منه إلى الفوز الذي كان وحده يبقي على آماله في منافسة الفريق الإنكليزي على البطاقة الثانية للمجموعة.

وحرم القائم الايسر ستيفن بيرخويس من افتتاح التسجيل برده تسديدته القوية الزاحفة من مسافة قريبة (3).

وكاد بيرخويس يفعلها بتسديدة خادعة من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الأيمن (16)، وأخرى للمكسيكي خورخي سانشيس من خارج المنطقة تصدى لها الحارس الدولي البرازيلي أليسون بيكر ببراعة (17).

ورد ليفربول بتسديدة قوية لمدافعه الاسكتلندي أندرو روبرتسون من داخل المنطقة في الشباك الخارجية (34).

وكاد القائد الصربي دوشان تاديتش يفعلها بتسديدة قوية من داخل المنطقة اثر هجمة مرتدة لكن المدافع أرنولد كان في المكان المناسب وأبعد الخطر (36).

ونجح صلاح في افتتاح التسجيل اثر تلقيه كرة على طبق من ذهب من الجهة اليسرى من القائد جوردان هندرسون بخارج قدمه اليمنى فلعبها ساقطة رائعة بيسراه داخل المرمى (42).

الهدف الـ45 لـ"صلاح"

وهو الهدف الـ45 لصلاح في المسابقة القارية العريقة.

وحرم القائم الأيمن نونييس من إضافة الهدف الثاني برده تسديدته الزاحفة من مسافة قريبة اثر تلقيه كرة على طبق من ذهب من البرازيلي روبرتو فيرمينو (44).

وعزز نونييس تقدم ليفربول مطلع الشوط الثاني بضربة رأسية اثر ركلة ركنية انبرى لها الاختصاصي روبرتسون فارتطمت الكرة بالقائم الايمن وعانقت الشباك (49).

ولم يمهل ليفربول مضيفه سوى ثلاث دقائق وأضاف الثالث عبر الواعد إيليوت اثر تمريرة من صلاح داخل المنطقة سددها قوية بيمناه داخل المرمى (52).

وفي المباراة الثانية، تابع نابولي انطلاقته الرائعة في المسابقة مواصلاً العلامة الكاملة بالفوز الخامس توالياً عندما تغلب على ضيفه غلاسكو رينجرز 3 صفر.