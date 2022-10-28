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لوس أنجليس: قاد العملاق السلوفيني لوكا دونتشيتش فريقه دالاس مافريكس إلى تعميق جراح مضيفه بروكلين نتس عندما سجل له 41 نقطة في طريقه إلى "تريبل دابل" وقاده إلى الفوز 129-125 بعد التمديد الخميس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وحقق دونتشيتش (2.01 م و104 كلغ) 11 متابعة مع 14 تمريرة حاسمة ليعيد فريقه إلى سكة الانتصارات بعد الخسارة أمام نيو أورليانز بيليكانز 111-113 الأربعاء.

وهي الـ"تريبل دابل" الـ47 لدونتشيتش في مسيرته الاحترافية في الموسم العادي في الدوري الأميركي.

وهو الفوز الثاني لمافريكس في أربع مباريات حتى الآن هذا الموسم، فيما مني نتس بخسارته الثالثة تواليا والرابعة في خمس مباريات هذا الموسم.

ويدين مافريكس بفوزه إلى تألق بدلائه تيم هارداواي صاحب 18 نقطة والألماني ماكسيميليان كليبر الذي سجل 15 نقطة وكريستيان وود الذي أضاف 11 نقطة مع ست متابعات وجوش غرين صاحب 10 نقاط.

وتألق النجمان كايري إرفينغ وكيفن دورانت في صفوف نتس بتسجيل الأول 39 نقطة مع سبع متابعات وأربع تمريرات حاسمة، وأضاف الثاني 37 نقطة مع خمس تمريرات حاسمة وثلاث متابعات، لكن ذلك لم يكن كافيا لتجنيب الفريق للخسارة الثانية على أرضه بعد الأولى أمام بيليكانز 108-130 في المباراة الأولى في الموسم.

ومنح إرفينغ التقدم لنتس 110-106 قبل أربع دقائق من نهاية الوقت الأصلي بتسجيله ثلاثية، لكن دونتشيتش رد بسلة ورميتين حرتين مدركا التعادل قبل أن يمنحه هارداواي التقدم 112-110 برميتين حرتين.

ونجح دورانت في إدراك التعادل بسلة قبل 8.8 ثوان من نهاية الوقت فارضا وقتا إضافيا كانت الكلمة الأخيرة فيه للضيوف 17-13 بفضل ثلاثيتين لهارداواي وكليبر اثر تمريرتين حاسميتن من دونتشيتش الذي مرر أيضا كرة حاسمة الى ريجي بولوك سجل منها ثلاثية أيضا.

وساهم دونتشيتش في 15 نقطة من أصل 17 سجلها فريقه في الوقت الإضافي ففضلا عن ثلاث تمريرات حاسمة في ثلاث ثلاثيات، سجل أربع نقاط ومرر كرتين حاسمتين لسلتين.

حال كليبرز ليس أفضل

ولم تكن حال لوس أنجليس كليبرز أفضل من نتس ومني بخسارته الثالثة توالياً عندما سقط أمام مضيفه أوكلاهوما سيتي ثاندر 110-118.

وخاض كليبرز المباراة في غياب نجمه العائد من الإصابة لينارد ضمن خطة النادي لإعادته تدريجيا إلى أجواء المنافسة بعدما عام ونصف العام من إصابة خطيرة في الركبة.

وكان نورمان باول أفضل مسجل في صفوف الخاسر برصيد 21 نقطة، وأضاف ريجي جاكسون 18 نقطة والكرواتي إيفيتسا زوباتس 12 نقطة مع 18 متابعة، فيما اكتفى النجم بول جورج بتسجيل 10 نقاط فقط مع سبع متابعات.

وفرض نجم كليبرز السابق شاي جيلجيوس-ألكسندر نفسه نجما للمباراة بتسجيله 24 نقطة لثاندر، وأضاف لو دورت 21 نقطة وتري مان 14 نقطة.