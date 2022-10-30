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مدريد : يعاني المهاجم الدولي الإسباني ألفارو موراتا من تورّم في الكاحل، وفق ما أعلن ناديه أتلتيكو مدريد الاحد، لكنه من المتوقع أن يتعافى قبل نهائيات كأس العالم في كرة القدم التي تنطلق بعد قرابة ثلاثة أسابيع في قطر.

وجاء في بيان على الموقع الرسمي للنادي "يعاني ألفارو موراتا من تورّم في الأنسجة اللينة في كاحله، وفقًا للفحوصات الطبية التي خضع لها صباح الأحد".

واضطر موراتا الى الخروج من المباراة التي خسرها أتلتيكو 3 2 ضد مضيفه قادش السبت في الدوري بعد مرور 10 دقائق فقط، بعد أن دهس السنغالي مامادو مبايي على قدمه.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن موراتا سيغيب لبضعة أيام فقط وسيكون بالتالي ضمن تشكيلة المدرب الوطني لويس إنريكي قبل انطلاق البطولة، هو الذي يعوّل عليه كثيرًا في "لا روخا" (27 هدفًا في 57 مباراة).