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لندن: لن يلعب المدافع الدولي الفرنسي رافايل فاران مع مانشستر يونايتد الانكليزي قبل نهائيات كأس العالم 2022 في قطر التي تنطلق في 20 تشرين الثاني/نوفمبر، وفق ما أعلن مدربه الهولندي إريك تن هاغ الاربعاء.

خرج بطل العالم 2018 مع فرنسا من أرض الملعب باكيًا، بعد تعرضه لاصابة في العضلة الخلفية لفخذه خلال التعادل مع تشلسي (1 1) في منافسات الدوري السبت الفائت.

قال تن هاغ خلال المؤتمر الصحافي على هامش المباراة مع ضيفه شيريف تيراسبول المولدافي الخميس في الدوري الاوروبي "فاران ليس ضمن الفريق. سيغيب حتى كأس العالم، لذا لن يلعب في المباريات المقبلة".

المشاركة بالمونديال

وردًا على سؤال عما إذا سيكون ابن الـ29 عامًا متاحًا للمونديال، أجاب تن هاغ "أعتقد نعم، ولكن يجب أن نرى كيف سيتطور، وكيف ستكون عملية إعادة التأهيل".

الثلاثاء، لم يغلق مدرب المنتخب ديدييه ديشان الباب تمامًا أمام اختيار فاران في القائمة النهائية التي سيعلن عنها في التاسع من الشهر المقبل، حتى لو لم يلعب المدافع مرة أخرى قبل النهائيات، لكن بشرط أن يتعافى تمامًا قبل المباراة الأولى ضد أستراليا في 22 تشرين الثاني/نوفمبر "الشيء الوحيد المؤكد هو أنني لن أضم لاعبًا غير قادر على اللعب في بداية المنافسة. لاحقًا، نأخذ كل حالة على حدة".

ويغيب لاعب الارتكاز نغولو كانتي الذي كان أحد أبرز العناصر الذين قادوا فرنسا الى اللقب قبل أربعة أعوام، بسبب الاصابة، فيما تحوم الشكوك حول جاهزية بول بوغبا الذي لا يزال يتعافى من جراحة في الركبة.