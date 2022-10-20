قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام

إضغط هنا للإشتراك



باريس : أكثر من 20 نقطة تفصل باريس سان جرمان متصدر الدوري الفرنسي لكرة القدم عن مضيفه أجاكسيو الثامن عشر، وذلك عندما يتواجهان الجمعة في افتتاح منافسات المرحلة الثانية عشرة، والتي تشهد قمة بين مرسيليا الرابع ولنس الثالث السبت.

لم يفز أجاكسيو الوافد الجديد إلى "ليغ1" سوى مرتين منذ بداية الموسم الجديد، وهو العدد ذاته للمباريات التي فشل نادي العاصمة المتصدر برصيد 29 نقطة، في حصد النقاط الثلاث خلالها، حيث يتضمن سجله 9 انتصارات مقابل تعادلين.

يميل الصراع لصالح الارجنتيني ليونيل ميسي وكيليان مبابي ورفاقهما، في "بروفة" قبل الاستحقاق الاوروبي أمام ضيفه مكابي حيفا الإسرائيلي في الجولة الخامسة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويتصدر النادي المملوك قطرياً مجموعته الثامنة مع 8 نقاط متساوياً مع بنفيكا البرتغالي الذي فرض عليه التعادل ذهاباً وإياباً بنتيجة واحدة 1 1، وبامكان سان جرمان حسم تأهله في حال فوزه على مكابي متذيل الترتيب (3 نقاط)، في حين يخوض فريق "النسور" مواجهة صعبة أمام ضيفه يوفنتوس الإيطالي الثالث مع 3 نقاط أيضاً.

غير أن نادي جزيرة كورسيكا لا يبدو لقمة سائغة، اذ حقق مفاجأة من العيار الثقيل بعدما نجح في فرض نفسه أمام أحد الفرق الكبيرة في الدوري بالحاق الهزيمة الأولى بمرسيليا في عقر داره 2 1 في الثامن من تشرين الأوّل/أكتوبر الحالي.

"الاستمتاع بهذه اللحظة"

ورغم غياب نجم سان جرمان ومكمل الثلاثي الخارق البرازيلي نيمار، متصدر ترتيب الهدافين بالتساوي مع هداف ليل الكندي جوناثان ديفيد (9 أهداف لكل منهما)، عن اللقاء للإيقاف، يؤكد حارس مرمى أجاكسيو بنجامان لوروا الذي يتواجد في النادي منذ 5 مواسم أنهم "يريدون بادئ الامر الاستمتاع بهذه اللحظة".

وأضاف "من الرائع خوض مثل هذه المباريات بمواجهة لاعبين من هذه الطينة في ملعبنا الصغير. على أرض الملعب سندافع عن جلدنا بقوة".

ويحلم أجاكسيو في اسقاط ميسي الذي سجل 5 أهداف ومبابي (8) والإيطالي ماركو فيراتي وجميع عمالقة نادي العاصمة، إذ يؤكد حارس عرينه ابن الـ 33 عاماً "خلال مباراة، كل شيء ممكن".

وبعد موسم 2021 2022 استثنائي على كافة الاصعدة (رقم قياسي في عدد النقاط في تاريخ النادي وأفضل دفاع في الدرجة الثانية مع 23 مباراة من دون أن تهتز شباكه)، كانت البداية في دوري النخبة صعبة اذ سار أجاكسيو على طريق الجلجلة حيث لم يذق طعم الفوز في مبارياته السبع الأولى (6 هزائم مقابل تعادل)، ما دفع لوروا للإقرار "دخلنا بخجل في هذه البطولة".

غير ان أجاكسيو دق ناقوس الخطر بعد الخسارة أمام كليرمون فيرون 1 3 في بداية الشهر الحالي (المرحلة التاسعة)، حين كان يتذيل الترتيب مع 4 نقاط فقط في 9 مباريات، وهو حصاد تضاعف في المباراتين الاخيرتين بعد الفوز على مرسيليا والتعادل أمام تروا 1 1 ليتقدم مركزين.

مرسيليا لاستعادة التوازن

في المقلب الآخر، وبعدما تراجع للمركز الرابع برصيد 23 نقطة بعد خسارتين توالياً احداهما في "لو كلاسيك" أمام سان جرمان في باريس صفر 1 في المرحلة الماضية، يأمل مرسيليا أن يستعيد توزانه عندما يستقبل لنس الثالث والذي يتقدم عليه بفارق نقطة.

وتمنح هذه المواجهة السبت على ملعب فيلودروم فرصة للوافد الجديد إلى النادي المتوسطي المدافع جوناثان كلوس لمواجهة فريقه السابق لنس عقب رحيله عن صفوفه بعدما قضى موسمين بألوانه.

في المقابل، يخوض لوريان الثاني مع 26 نقطة ورين الخامس (21) رحلتين محفوفتين بالمخاطر إلى تروا وأنجيه توالياً الأحد.

كما ستشهد هذه المرحلة اعادة لنهائي الكأس المحلية بين نيس ونانت الاحد أيضاً، حيث انتهت المباراة بفوز نادي الـ "كاناري" 1 صفر في ستاد دو فرانس في أيار/مايو الماضي محرزاً لقبه الرابع في المسابقة.