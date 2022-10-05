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لشبونة: فشل ناديا بنفيكا البرتغالي وضيفه باريس سان جرمان الفرنسي في فك شراكة صدارة المجموعة الثامنة وتحقيق مبتغاهما بفوز ثالث توالياً بانتهاء قمتهما بالتعادل 1 1 الأربعاء في الجولة الثالثة لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، فيما حقق يوفنتوس الإيطالي انتصاره الأول وأنعش آماله في المنافسة.

وتقدم سان جرمان بهدف الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقة 22، قبل أن يدرك بنفيكا التعادل بهدف سجله مواطنه المدافع دانيلو بيريرا بالخطأ في مرمى فريقه الفرنسي (41).

وحصد الفريقان نقطة لكل منهما وواصلا صدارة المجموعة بسبع نقاط وسيلتقيان في قمة نارية الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة على ملعب بارك دي برانس، بفارق أربع نقاط أمام يوفنتوس الفائز على مكابي حيفا الإسرائيلي 3 1.

تسديدة رائعة

وافتتح سان جرمان التسجيل من أول فرصة حقيقة له في المباراة التي سيطر عليها أصحاب الأرض، بعد عمل جماعي رائع وتناقل للكرة بين البرازيلي نيمار وكيليان مبابي وميسي الذي حوّل الكرة بتسديدة رائعة في المرمى (22).

وقبل انتهاء الشوط الأول، انكسر تألق الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما بالنيران الصديقة، عندما حوّل المدافع بيريرا عرضية بالخطأ في مرماه، ليمنح أصحاب الأرض تعادلاً.

ورغم ضغط سان جرمان في الشوط الثاني، انتهت المباراة بالتعادل.

وفي المباراة الثانية، استعاد يوفنتوس توازنه بعدما حقق فوزه الأول بدور المجموعات وهذه المرة على حساب مكابي حيفا 3 1.

وأحرز ثلاثية يوفنتوس كل من الفرنسي أدريان رابيو (35 و83) والصربي دوسان فلاهوفيتش (50)، بثلاث تمريرات حاسمة من الأرجنتيني أنخل دي ماريا.

"السيدة العجوز" يفتتح التسجيل

وسجّل يوفنتوس بالتالي نقاطه الثلاث الأولى وتمركز ثالثاً في المجموعة.

وافتتح "السيدة العجوز" التسجيل في الدقيقة 35، بعد هجمة بدأها الكولومبي خوان كوادرادو لتصل إلى دي ماريا على مشارف منطقة الجزاء، فمرر كرة على طبق من ذهب إلى رابيو لينفرد بالمرمى ويحرز الهدف الأول.

وفي الدقيقة 50، نجح فلاهوفيتش في مضاعفة النتيجة لـ"بيانكونيري" بعد مرتدة سريعة استلم فيها دي ماريا الكرة في منتصف الملعب ومرر كرة متقنة إلى فلاهوفيتش الذي انفرد بالمرمى وأسكن الكرة الشباك.