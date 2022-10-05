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لايبزيغ (ألمانيا): أنعش لايبزيغ آماله، أقلها المنافسة على البطاقة الثانية للمجموعة السادسة إلى ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا عندما تغلب على ضيفه سلتيك الاسكتلندي 3 1 الأربعاء في لايبزيغ في افتتاح الجولة الثالثة.

وسجل الفرنسي كريستوفر نكونكو (27) والبرتغالي أندريه سيلفا (65 و77) أهداف لايبزيغ، ومواطن الأخير جواو فيليبي "جوتا" (47) هدف سلتيك.

وهو الفوز الأول للايبزيغ بعد خسارتين متتالتين أمام شاختار دانييتسك الأوكراني وريال مدريد الإسباني، فتخلص من المركز الأخير رافعا رصيده إلى ثلاث نقاط بفارق نقطتين أمام سلتيك صاحب نقطة وحيدة.

ويلتقي ريال مدريد (6 نقاط) وشاختار دانييتسك (4) لاحقا على ملعب سانتياغو برنابيو.

ويحل لايبزيغ الذي سجل هدفين ألغيا بعد اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد "في أيه آر"، ضيفا على رينجرز الثلاثاء المقبل في غلاسكو في الجولة الرابعة.

وتلقى لايبزيغ ضربة موجعة بإصابة حارس مرماه الدولي المجري بيتر غولاتشي (10) فترك مكانه ليانيس بلاشفيخ (13).

نكونكو يفتتح التسجيل

وافتتح نكونكو التسجيل عندما تلقى كرة على خلف الدفاع من منتصف الملعب وتوغل داخل المنطقة ولعبها ساقطة فوق حارس المرمى الدولي الانكليزي السابق جو هارت داخل المرمى الخالي (18) لكنه الغي بعد اللجوء لـ"في أيه آر" بداعي التسلل على الدولي الفرنسي.

وفعلها نكونكو بالطريقة ذاتها بعد تسع دقائق عندما تلقى كرة خلف الدفاع من سيلفا بعد مجهود فردي رائع للأخير من هجمة مرتدة فتوغل داخل المنطقة وراوغ الحارس هارت قبل أن يتابعها داخل المرمى الخالي مفتتحا التسجيل (27).

ونجح سلتيك في ادراك التعادل مطلع الشوط الثاني عبر جوتا اثر تمريرة داخل المنطقة من الدولي الياباني كيوغو فوروهاشي فتابعها داخل المرمى الخالي (47).

ومنح الدولي المجري دومينيك سوبوسلاي التقدم مجددا للايبزيغ بتسديدة قوية من خارج المنطقة بيد انه ألغي مجددا بعد اللجوء الى "في أيه آر" بسبب تسلل سيلفا الذي منع الرؤية عن الحارس هارت (61).

وكفَّر سيلفا عن تسببه في إلغاء هدف سوبوسلاي بتسجيله الهدف الثاني بعد أربع دقائق عندما تلقى كرة من الدولي المجري الذي استغل تمريرة خاطئة من هارت فهيأها للدولي البرتغالي داخل المنطقة فسددها زاحفة على يمين الحارس الإنكليزي (65).