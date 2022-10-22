قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام

إضغط هنا للإشتراك



اجاكسيو (فرنسا) : عزز باريس سان جرمان صدارته للدوري الفرنسي بكرة القدم بفوزه على أرض أجاكسيو بثلاثية نظيفة الجمعة، في افتتاح المرحلة الثانية عشرة.

وافتتح كيليان مبابي التسجيل لنادي العاصمة (24) بعد تمريرة من الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي أحرز الهدف الثاني (79)، قبل أن يعود مبابي ليضيف الثالث (82).

وبهذا الفوز العاشر في الدوري في مقابل تعادلين، رفع سان جرمان رصيده إلى 32 نقطة بفارق ست نقاط عن أقرب ملاحقيه لوريان، فيما بقي أجاكسيو مع ثماني نقاط في المركز الثامن عشر.

لم يفز أجاكسيو الوافد الجديد إلى "ليغ1" سوى مرتين منذ بداية الموسم الجديد.