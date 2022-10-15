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باريس: أوقف رينس سلسلة انتصارات مضيفه لوريان مفاجأة الموسم عند 6، عندما انتزع منه التعادل السلبي في المرحلة الحادية عشرة من بطولة فرنسا لكرة القدم ومنعه من الانفراد بالصدارة بفارق نقطتين عن باريس سان جرمان الذي يلتقي غريمه التقليدي مرسيليا الاحد في مباراة قمة.

وتساوى لوريان مع سان جرمان برصيد 26 نقطة لكل منهما لكن فريق العاصمة يتفوق بفارق الاهداف. وقد يتنازل لوريان عن مركز الوصافة في حال عودة مرسيليا بالفوز من ارض بارك دي برانس.

في المقابل، حقق رينس ثاني نتيجة لافتة تواليا بعد ان أرغم باريس سان جرمان على التعادل سلباً أيضاً الاسبوع الماضي، علما بأنه خاض الشوط الثاني بأكمله بعشرة لاعبين في مباراة اليوم قبل ان يطرد له لاعب آخر في الوقت بدل الضائع.

وتعرّض لوريان لضربة موجعة بإصابة أفضل هداف في صفوفه النيجيري تيريم كوفي في الدقيقة 24 في كاحله ولم يستطع اكمال المباراة، فحل بدلاً منه المالي ابراهيما كوني.

وكان لوريان خسر جهود قائده لوران أبيرجيل الاسبوع الماضي ضد بريست لإصابته بكسر في ذراعه وسيمتد غيابه الى ما بعد نهائيات كأس العالم في قطر.

ووجد لوريان صعوبة في اختراق دفاع رينس المنظم طوال الشوط الأول. وفي مطلع الشوط الثاني طرد لاعب رينس السنغالي ديون لوبي لمخاشنته البوركينابي دانغو واتارا فاكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين.

ورمى لوريان بكل ثقله لاستغلال النقص العددي لكنه لم يفلح في ايجاد ثغرة في دفاع رينس الذي طرد لاعب اخر في صفوفه هو العاجي إيمانويل أغبادو في الوقت بدل الضائع.