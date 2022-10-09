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باريس: رفع موناكو سلسلة انتصاراته الى خمسة تواليا في الدوري الفرنسي لكرة القدم إثر تغلبه على مضيفه مونبلييه 2-صفر في المرحلة العاشرة الاحد.

وعزز فريق الإمارة رصيده في المركز الخامس حيث يملك 20 نقطة بفارق 6 نقاط فقط عن باريس سان جرمان المتصدر.

وكان موناكو تغلب على نيس وليون ورينس ونانت تباعاً في الجولات الاربع الماضية.

وبرهن موناكو عن فعالية كبيرة في مواجهة مونبلييه ونجح في افتتاح التسجيل عبر مهاجمه السويسري الدولي بريل أمبولو في الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع في الشوط الاول بعد ان سدد كرة على الطاير في شباك مواطنه يوناس أوملين قبل ان يضيف البديل الهولندي مايرون بوادو الثاني قبل نهاية المباراة بعشر دقائق مستغلاً تمريرة من البرازيلي كايو هنريكه.