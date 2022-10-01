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رين (فرنسا): تابع رين بدايته الجيدة في الدوري الفرنسي لكرة القدم وعمّق جراح مضيفه ستراسبورغ المنقوص بفوزه عليه 3 1 السبت في المرحلة التاسعة.

وهي المباراة الخامسة توالياً في "ليغ 1" من دون خسارة لرين حيث فاز في ثلاث وتعادل في اثنتين.

وتقدم رين الذي حقق فوزه الرابع هذا الموسم مقابل 3 تعادلات وهزيمتين للمركز الخامس موقتاً برصيد 15 نقطة، فيما تجمد رصيد ستراسبورغ عند 5 نقاط في المركز الثامن عشر.

وتستكمل المرحلة اليوم بلقاء بين باريس سان جرمان حامل اللقب مع ضيفه نيس، في سعي النادي الباريسي الثاني برصيد 22 نقطة لاستعادة الصدارة من مرسيليا المتصدر المؤقت بفارق نقطة عقب فوزه مضيفه أنجيه 3 صفر في افتتاح المرحلة الجمعة.

ولعب ستراسبورغ بعشرة لاعبين لأكثر من ساعة اثر طرد قلب دفاعه جيرزينو نيامسي في الدقيقة 28 بالبطاقة الحمراء.

وفرض المهاجم الدولي لمنتخب الشباب أرنو كاليمويندو نفسه نجماً للقاء بافتتاحه التسجيل في الدقيقة 38، قبل أن يمرر كرتي الهدفين الثاني والثالث للفرنسي الجزائري أمين غويري (49) ومارتن تيرييه (62) توالياً.

وسجل المهاجم السنغالي حبيب ديالو هدف الشرف لستراسبورغ من ركلة جزاء في الدقيقة 73 بعد خطأ من المالي هاماري تراوري على المخضرم كيفن غاميرو داخل منطقة الجزاء.