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Brest (فرنسا): أعلن نادي بريست الفرنسي الخميس فسخ عقد مهاجمه الجزائري الدولي يوسف بلايلي، بناء على طلب من اللاعب لعدم شعوره بالراحة في صفوف الفريق.

وكان بلايلي (30 عاماً) انتقل الى صفوف بريست قادما من نادي قطر القطري في كانون الثاني/يناير الماضي وقام النادي بتجديد عقده حتى حزيران/يونيو عام 2023.

واصدر بريست بيانا جاء فيه "لم يكن يوسف يشعر بالراحة بشكل يومي لا سيما في ظل ابتعاده عن عائلته وكان من الصعب عليه ان يستمر في هذا الطريق".

وتابع "من اجل استعادة توازنه وخير المجموعة، قررنا ان نضع حدا للعقد الذي يربط بيننا" نافيا الاتهامات التي وردت في الصحف المحلية في الأيام الاخيرة معتبرة بانها "مسائل شخصية".

أضرار

وذكرت تقارير صحافية ان بلايلي ترك اضرارا بقيمة تراوح بين 30 و50 الف يورو في المنزل الذي كان يستأجره الموسم الماضي، وكان يتأخر عن التمارين كما انه لم يظهر المستوى الفني المطلوب بالاضافة الى رفضه التقاط الصورة التذكارية مع فريقه مطلع الموسم الحالي.

وردّ بلايلي على الاتهام الاخير بنشر على حسابه على انستغرام وصفة طبية تؤكد اصابته في اليوم ذاته من التقاط صورة الفريق الرسمية.

وحل بلايلي في صفوف بريست ليسد الفراغ الذي تركه رحيل رومان لوفيفر الى ليون في ثاني تجربة له في الدوري الفرنسي بعد اولى مع انجيه في خريف عام 2017.

بعد فترة تأقلم وجيزة، انهى بلايلي الموسم بقوة بتسجيله ثلاثة اهداف في آخر خمس مباريات لفريقه. بيد ان بداية الموسم الحالي لم تكن جيدة بالنسبة اليه حيث اكتفى بتمريرتين حاسمتين في اب/اغسطس.